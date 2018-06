Kreisliga A: Das Duell der Spitzenreiter steigt

Dass der Ex-Bezirksligist Uttenweiler als Favorit in die Runde gehen würde, ist keine Überraschung. Doch nun ist ihm mit dem FV Schelklingen-Hausen überraschend ein weiteres Team auf den Fersen. Beide treffen im SZ-Topspiel am Sonntag um 15Uhr in Uttenweiler aufeinander.

SZ–Topspiel: SV Uttenweiler – FV Schelklingen-Hausen. – Trainer Christian Sameisla ist mit dem Runden-Auftakt seines neuen Vereins sehr zufrieden: „Ein 0:0 kann immer mal passieren“, sagt er mit Blick auf das torlose Unentschieden seiner Mannschaft in Ersingen. Beim SV Uttenweiler gibt es keine Personalsorgen: „Die letzten Zwei steigen am Sonntag ein, dann sind wir komplett“, so Sameisla.

Schelklingens Trainer Theo Traikovskj lässt sich von dem 0:0 seines Gegners in Ersingen nicht blenden: „Der SV Uttenweiler ist der Favorit auf die Meisterschaft.“ Seine Mannschaft spiele bisher eine gute Saison. Die Jungs hätten es verdient. „Wir können befreit aufspielen, den Druck hat Uttenweiler.“ Die Stimmung im Team sei toll und im Moment passe es. „Wir fahren nicht nach Uttenweiler, um dort die Punkte abzuliefern und nehmen alles mit, was geht“, so Theo Traikovskj.

SV Niederhofen – SG Ersingen (Sa 17). – In diesem Spiel treffen zwei Mannschaften aufeinander, die noch auf den ersten Sieg warten. Da der Aufsteiger in den zurückliegenden Spielen einen Aufwärtstrend aufweist, wird er am Samstag den ersten Sieg anstreben. Doch auch die SG Ersingen will hinten rauskommen.

SF Donaurieden – SSV Emerkingen (Sa 17). – Aufsteiger SSV Emerkingen hat seine bisher sechs Punkte alle in Heimspielen geholt, will dies aber am Samstag ändern, zumal er in Munderkingen nahe am Unentschieden war. Die SF Donaurieden haben beim 1:1 in Öpfingen ihre Spielstärke unter Beweis gestellt und wollen einen weiteren Heimsieg einfahren.

SF Bussen – TSV Riedlingen (So 15). – Nach ihrem ersten Sieg wollen die SF Bussen auf der Erfolgsspur bleiben. Doch der TSV Riedlingen hat bisher gute Ergebnisse abgeliefert und möchte auch in Dietershausen nicht leer ausgehen.

TSV Türkgücü Ehingen – SG Griesingen (So 15). – Türkgücü kann erstmals wieder auf dem vertrauten Ricotenplatz spielen. Die Ehinger wollen eine Revanche für die Pokal-Niederlage in Griesingen. Die SG Griesingen braucht jedoch dringend Punkte.

FC Schelklingen/Alb – SGM Ertingen/Binzwangen (So 15). – Die Älbler haben in dieser Runde bisher nur auswärts gewonnen und wollen nun zu Hause nachlegen. Sie wissen jedoch um die Spielstärke der Ertinger, die auch heuer an der Tabellenspitze mitreden wollen.

Die Partie TSG Ehingen II gegen SG Öpfingen wurde auf Donnerstag, 19. September, verschoben.