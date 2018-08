Kreisliga A: Öpfingen erstmals auswärts gefordert

Nach zwei Heimsiegen ist die SG Öpfingen am Sonntag, 2. September, erstmals in der neuen Saison der Fußball-Kreisliga A auswärts gefordert. In Hausen wird um 15 Uhr das SZ-Topspiel angepfiffen. Die Schelklinger spielen in der neuen Runde erstmals zu Hause.

FV Schelklingen-Hausen – SG Öpfingen. - Die beiden Mannschaften sind in dieser Saison noch ohne Niederlage. Die Gäste sind Tabellenführer, die Gastgeber haben aus ihren bisher zwei Auswärtsspielen vier Punkte geholt. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga ist FV-Trainer Jens Kannemann mit dem Start in der Kreisliga A sehr zufrieden. „Doch jetzt kommt die stärkste Mannschaft, die allgemein als Meisterschaftsfavorit gehandelt wird.“ Beim Ex-Bezirksligisten ist durch die beiden Erfolge auf fremden Plätzen das Selbstvertrauen wieder da. Die Trainingsbeteiligung ist gut und einige Langzeitverletzte sitzen gegen Öpfingen zumindest wieder auf der Bank. Doch immer fehlen dem FV Schelklingen-Hausen noch einige verletzte Stammspieler.

Öpfingens Pressewart Steffen Lehmann weiß, dass das Spiel am Sonntag die wohl bisher schwerste Aufgabe für die SG werden wird. Die beiden Heimsiege (1:0 gegen Aufsteiger Donaurieden und 2:0 gegen Dürmentingen) waren nicht gerade überzeugend und im Angriff müssen die Öpfinger noch zulegen. Auf die Abwehr war bisher Verlass und daher hofft die SG Öpfingen, in Hausen nicht leer auszugehen.

SF Donaurieden – SGM Daugendorf/Zwiefalten (So., 15 Uhr). - In diesem Spiel stehen sich zwei Aufsteiger gegenüber. Das Unentschieden in Ertingen hat bei den Sportfreunden das Selbstvertrauen gestärkt. Daher ist nun der erste Saisonsieg eingeplant. Doch die Gäste haben zuletzt gegen Ringingen hoch gewonnen.

SV Oberdischingen – SGM Ertingen/Binzwangen (So., 15 Uhr). - Beim SV Oberdischingen ist es bisher in dieser Saison nicht richtig rund gelaufen. Doch nach zwei knappen Auswärtsniederlagen tritt die Mannschaft von Markus Schmid erstmals zu Hause an und hat ihren ersten Dreier im Visier.

SG Griesingen – VfL Munderkingen (So., 15 Uhr). - Die Griesinger spielen zum zweiten Mal zu Hause. Bisher haben sie gegen den Aufsteiger Daugendorf/Zwiefalten 3:3 gespielt. Der VfL Munderkingen ist erfolgreich in die Runde gestartet und möchte in Griesingen sicher nicht leer ausgehen.

SV Ringingen – Türkgücü Ehingen (Sonntag, 15 Uhr). - Die Ringinger haben eine hohe Niederlage in Zwiefalten zu verdauen. Doch sie haben schon sechs Punkte auf ihrem Konto und wollen dem Tabellenführer auf den Fersen bleiben.

SV Dürmentingen – FC Schelklingen/Alb (So., 17 Uhr). - Der SV Dürmentingen ist noch ohne Punkt, doch die Gäste ließen inzwischen ihren schlechten Start vergessen. Die Mannschaft von Tobias Tress möchte punkten, wird sich aber gegen die Älbler schwertun.

SV Betzenweiler – TSV Rißtissen (So., 17 Uhr). - Die bisherige Ausbeute des SV Betzenweiler ist recht mager. Zweimal hat der Vizemeister der vergangenen Saison bisher unentschieden gespielt. Der TSV Rißtissen hat zuletzt sein zweites Heimspiel verloren und fährt daher mit besten Vorsätzen nach Betzenweiler. Zumindest ein Remis will der Aufsteiger nach Hause bringen.

Spielfrei sind an diesem Spieltag die SF Kirchen.