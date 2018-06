Kreisland-Frauenverband besucht den Bayerischen Wald

Die alle zwei Jahre stattfindende Lehrfahrt des Kreisland-Frauenverbandes Ehingen hat die Teilnehmerinnen vier Tage in den Bayrischen Wald geführt. Das ausgesuchte Programm war sehr interessant, informativ und kurzweilig.

Ein Stadtrundgang in Regensburg führte die Frauen über die erst vor kurzem wieder eröffnete „Steinerne Brücke“. Nach einer Schifffahrt auf der Donau waren Dichter und Denker in der Walhalla zu bestaunen.

Dass man aus einer unscheinbaren Pflanze wie dem Bärwurz einen köstlichen Kräutertrunk herstellen kann, erfuhren die Teilnehmerinnen bei einem Besuch des Penninger Schnapsmuseums „Gläserne Destille“ mit Schnapsprobe. Etwas fürs Auge und für die Verschönerung von Garten und Haus gab es in der Glashütte Weinfurtner in Arnbruck.

Ein Ausflug mit der Gondel auf den höchsten Berg des Bayrischen Waldes, den Arber, durfte natürlich nicht fehlen. Ganz kletterfreudige schafften es bis zum Gipfelkreuz.

Bei wunderbarem Sonnenschein wagte man auch die Fahrt über die Grenze nach Tschechien in den Böhmerwald. Das als Weltkulturerbe wenig bekannte Städtchen Krumau an der Moldau durfte natürlich nicht fehlen. Malerische Gassen zum Flanieren, wunderschöne Bauwerke sind bis heute der Nachwelt erhalten geblieben. Am vierten Tag hieß es schon wieder Abschied nehmen. Zuvor jedoch wurde noch der Baumwipfelpfad mit Baumturmbesteigung im Nationalpark Bayrischer Wald in Neuschönau erkundet. Hoch über den Tannengipfeln hatten die Frauen einen gigantischen Ausblick auf die wunderschöne Hügellandschaft des Bayrischen Waldes und erfuhren einiges über die Fauna und Flora.

Im Wildkräuterparadies in Osterhofen erfuhren die Reiseteilnehmerinnen noch einiges über Wildkräuter, deren Verwendung und Schönheit in der nächsten Umgebung. Auch ein Wildkräuterschnäpschen durfte natürlich nicht fehlen. Mit vielen schönen Eindrücken, guten Gesprächen und neu geschlossenen Bekanntschaften ging es wieder heim. Man war sich einig, bei der nächsten Lehrfahrt ist man wieder dabei.