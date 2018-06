Kreis investiert 2,1 Millionen Euro

Im Rahmen einer Feierstunde ist am Mittwoch der neue Erweiterungsbau bei der Magdalena-Neff-Schule in Ehingen eingeweiht worden. Für den musikalischen Rahmen sorgten die Schülerinnen und Schüler mit vielfältigen Beiträgen.

„Tür auf, herzlich willkommen, treten Sie ein“, sagte Bauherr Landrat Heiner Scheffold bei der Eröffnung des Gebäudes zum prominent besetzten Publikum. Er hob in seiner Rede hervor, dass der Neubau für die Magdalena-Neff-Schule aus dem Jahre 2009 durch die damals überraschende Einrichtung des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums an der Schule schnell zu klein geworden war. Übergangsweise konnten zwar Räumlichkeiten der benachbarten Gewerblichen Schule genutzt werden, mit dem neuen Erweiterungsbau habe die Magdalena-Neff-Schule, die 518 und damit so viele Schüler wie noch nie besuchen, nun aber wieder mehr räumliche Entfaltungsmöglichkeiten, so Scheffold.

„Dieses neue Gebäude ist ein Ausdruck dafür, dass wir als Landkreis unsere Verantwortung als Schulträger sehr ernst nehmen“, sagte Landrat Heiner Scheffold. Und weiter: „Die Bildungslandschaft ist, gerade für ländlich strukturierte Kreise, von enormer Bedeutung. Sie entscheidet mit über die Wahl von Standorten von Unternehmen oder Lebensmittelpunkten von Bürgerinnen und Bürgern.“

„Das sind die schönsten Klassenräume, in denen ich je unterrichtet habe“, sagte Rektorin Claudia Simon-Kuhlendahl und dankte dem Landrat und dessen Vorgänger Heinz Seiffert für ihr Engagement. Klein und fein sei die Schule ja schon immer gewesen, betonte auch Dieter Renner vom Regierungspräsidium Tübingen, jetzt sei sie vor allem noch fein.

Auch Oberbürgermeister Alexander Baumann gratulierte der Schule und dem Kreis zum gelungenen Erweiterungsbau. Ehingen sei schon immer eine Schulstadt gewesen, betonte er und verwies darauf, dass täglich 7000 junge Leute nach Ehingen kommen, um hier zur Schule zu gehen. Dies bringe viel Verantwortung mit sich. Die Investition in die Magdalena-Neff-Schule sei deshalb für die ganze Region ein wichtiges Zeichen.

Der dreistöckige Erweiterungsbau verfügt über sieben Klassenräume, einen Besprechungsraum sowie einen Raum für die Schülermitverwaltung. Er wurde in so genannter Hybridbauweise aus Holz und Beton errichtet. Mittels in den Decken eingebrachter Wärmeschlangen kann Erdwärme für das Gebäude genutzt werden. 2,1 Millionen Euro hat der Alb-Donau-Kreis für den Erweiterungsbau aufgewendet. Ursprünglich waren nur 1,42 Millionen vorgesehen gewesen. Landrat Heiner Scheffold zitierte dazu den ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten John F. Kennedy: „Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung: Keine Bildung.“