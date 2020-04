Kreatives Training beim SV Granheim

Da die Tennis-Mannschaften aufgrund der aktuellen Situation trotz des guten Wetters nicht trainieren können, hat Katja Stemmer, Trainerin in der Tennisabteilung des SV Granheim, Fitnessübungen für zu Hause aufbereitet. So kann sich jeder fit halten – unabhängig davon, ob die Tennissaison 2020 stattfinden wird oder nicht.

Da es schwierig wäre, die Übungen schriftlich zu erklären, hat Katja Stemmer Tutorials in Form von Videos erstellt. Man kann parallel zum Video mitmachen, wer will mehrere Durchgänge. Idealerweise werden die Übungen zwei bis drei Mal pro Woche wiederholt. Für die Übungen braucht man nur einen Tennisball, zur Not ersetzbar durch ein Paar Socken. In der Karwoche gab es als filmische Fitnesseinheit ein kleines Oster-Special – wieder mit Musik hinterlegt, benötigten die Teilnehmer einen Tennisschläger und einen Tennisball für die Übungen, um so richtig ins Schwitzen zu kommen.

Für alle, die Lust auf Tennis haben und nach der Coronakrise sportlich durchstarten wollen, bietet die Tennisabteilung des SV Granheim für Interessierte aller Altersklassen eine Einstiegsmöglichkeit in Anfängergruppen an. Anmeldung unter: 0176/ 600 049 92. Folgende Mannschaften hat der SVG gemeldet: Damen (6er) in der Bezirksoberliga, Damen (4er) in der Bezirksstaffel 2, Herren (4er) in der Kreisstaffel 1 und ein Hobby-Mixed-Team (6er).