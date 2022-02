Auf diesem Wanderweg wird die Fasnet der Region erlebbar

Bei schönstem Sonnenschein ist am Sonntag in Kirchbierlingen rund um einen Acker am Ortsrand beim Musikerheim die Hölle los: Unzählige Familien, teilweise mit verkleideten Kindern oder Gruppen von Freunden pilgerten auf einer Strecke von 1,2 Kilometern von Schaukasten zu Schaukasten.

In denen haben zehn Narrenzünfte aus der ganzen Region Typisches für ihre Gruppen arrangiert. Man sieht Zigeuner aus Allmendingen, Bärenjäger aus Griesingen oder Dalabudl aus Untersulmetingen. Ein Kasten kommt vom Kindergarten St. Martinus Kirchbierlingen. Entstanden ist eine Art Fasnetsumzug, nur dass diesmal die Zuschauer laufen und nicht die Narren.

Am Sonntag entsteht der letzte Schaukasten

Jannik Preisler und Manuela Mast von den Dalabudl haben ihren gestalteten Kasten als letzte der angefragten Zünfte am Sonntagnachmittag nach Kirchbierlingen gebracht. Darin zu sehen sind kleine Masken, Fellknäule, Knochen und die Sage der Gruppe aus Untersulmetingen.

Ein Hinweisschild und ein Banner zeigen den Weg in Kirchbierlingen. (Foto: meni)

Fabian Philipp von den Riaddeifl schraubte den Kasten an die zwei verbleibenden Pfosten am Ende des Weges an. Mit der Ausstattung hat sich Manuela Mast viel Mühe gegeben, auch wenn die Zunft aus Untersulmetingen erst am Mittwoch vergangene Woche entschied, sich am Fasnetswanderweg zu beteiligten. Da musste es schnell gehen.

Überhaupt ist das Projekt ein sehr kurzfristiges. „Aber das sind ja meist die besten“, ist Tobias Moll, Ideengeber der Aktion bei den Kirchbierlinger Narren, überzeugt. Zurück geht die Idee auf die Krippenwanderwege, die dieses und vergangenes Jahr in der Region entstanden sind.

Der Schaukasten der Dalabudl. (Foto: Lockenvitz)

Erst vor ungefähr zwei Wochen hatte Moll bei einer Vorstandssitzung die Idee ins Spiel gebracht und aufgrund der Kurzfristigkeit quasi verworfen, bis dann wenige Tage später doch die befreundeten Zünfte per Whatsapp informiert wurden. „Es fühlt sich wie ein Funken Normalität an“, sagt Fabian Philipp.

Sogar das Fernsehen war schon da

Die Schaukästen – Obstkisten mit einer Deckenplatte und einer schützenden Plexiglasscheibe – waren schnell gezimmert. Viele Kirchbierlinger Narren haben sich hier eingebracht und das Projekt damit möglich gemacht, sagt er. Schon am Samstag vor einer Woche wurden dann die ersten sieben Kisten montiert, nach und nach folgten die verbleibenden vier. Jetzt ist der Wanderweg vollständig und erlangt über Soziale Netzwerke nach und nach Bekanntheit. Sogar das Fernsehen war schon da und hat über die außergewöhnliche Aktion berichtet. Das lockt die Neugierigen: Am Sonntag kamen sie teilweise bis aus Nersingen (Landkreis Neu-Ulm), um rund um den Acker zu laufen. Andere Spaziergänger hatten sich Getränke oder sogar Vesper mitgebracht und genossen die Atmosphäre. Einige scherzten: „Jetzt fehlt nur noch eine Wurstbude.“

Zusätzlich gibt es ein Gewinnspiel, beim dem Zunftpuppen in den Kästen gezählt werden müssen. Die richtigen Antworten können die Wanderer über ein Kontaktformular auf der Homepage der Raiddeifl einreichen.

Stehen bleiben die Kästen nun auf jeden Fall bis Aschermittwoch. Vielleicht auch länger, sagt Tobias Moll.