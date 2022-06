Die Ukraine-Hilfe aus der Region verändert sich

Während der Krieg in der Ukraine weiter Opfer fordert, tun Menschen aus Ehingen weiter alles dafür, mit Hilfsgütern Leben zu retten. Die Aktion „Ukraine – Ehingen hilft“ ist dabei, einen zweiten Krankentransporter zu kaufen. Das Hilfsprojekt ist weiter auf Spenden angewiesen, aber Geld ist nicht das Einzige, was aktuell gebraucht wird.

Hoch emotionale Telefonate

Der 125. ukrainischen Armee-Brigade fehlt es an einem Krankentransporter, um an der Front verletzte Soldaten zu bergen, sagt Klaus Nagl von der Aktion „Ukraine – Ehingen hilft“. Die Soldaten haben sich an Ljuba Eichwald aus Ehingen gewandt. „Ihr Schwiegersohn und vier Brüder kämpfen dort in immer verlustreicheren Kämpfen, bei denen auch ihr letztes Krankentransportfahrzeug russischem Beschuss zum Opfer fiel. In hoch emotionalen Telefonaten wurde geschildert, wie allein das Fehlen eines Krankentransporters täglich Leben kostet und der Ersatz Leben retten kann“, macht Nagl deutlich.

Da der Kauf in Deutschland mit anschließender Überführung in die Ukraine mit den Formalitäten und Zollgebühren sich schwierig und kompliziert gestaltet, habe sich Ljuba Eichwald selbst auf die 1600 Kilometer lange Reise in die Oblast Chmelnyzkyj begeben, um dort den Wagen zu kaufen und direkt zu übergeben.

Qualität statt Quantität bei den Hilfsgütern

„Das Fahrzeug ist reserviert, aber noch nicht gekauft“, sagt Klaus Nagl. „Da dies bereits unser zweites Engagement zum Kauf eines Kraftfahrzeugs für die ukrainische Armee ist, bitten wir um solidarische Unterstützung durch eine Spende.“ Die Not der ukrainischen Bevölkerung sei etwas aus dem Fokus geraten, meint Nagl, aber sie brauche weiterhin Hilfe und das Gefühl, dass die Menschen in Deutschland an sie denken.

Sachspenden sind weiterhin willkommen, aber mittlerweile setzt „Ukraine – Ehingen hilft“ mehr auf Qualität statt auf Quantität, sagt Klaus Nagl. Am Anfang habe das Hilfsprojekt alle möglichen Güter entgegengenommen und dann in die Ukraine transportiert.

Lebensmittel und Kleidung werden nun nicht mehr angenommen, dafür gezielt das, was momentan am dringendsten gebraucht wird: Werkzeug, Batterien und Power Banks werden benötigt, außerdem alles im weitesten Sinne Medizinische, also etwa Schienen und Krücken. Auch Auto-Verbandskästen, selbst wenn sie abgelaufen sind, nimmt das Hilfsprojekt gerne an.

Auch Geflüchtete engagieren sich

Denn in der Ukraine laufe im medizinischen Bereich vieles anders als in Deutschland. Nagl erzählt, er habe von einem großen Krankenhaus in der Ukraine gehört, dort gebe es zehn Apotheken in einer Art Shopping Mall, und wenn der Patient Glück hat, habe eine der Apotheken die benötigte Medizin. Kranke bekämen keine Verschreibung, sondern müssen die Medizin in bar bezahlen, wie Nagl sagt, und das sei teuer.

Dass nun gezielter Güter gesammelt werden, sei nicht nur in Ehingen so. Klaus Nagl sagt, im Gespräch mit der Ukraine-Hilfsaktion in Köln habe er erfahren, dass es dort auch so läuft.

Der pensionierte Polizist Nagl sagt: „In der Arbeitswelt ist es 100 Mal ruhiger gewesen.“ Nun ist er der Ansprechpartner der Hilfsaktion, für Organisation und Vernetzung zuständig. Insgesamt engagieren sich knapp 100 Menschen für die Aktion, darunter fünf Ukrainerinnen, die schon vor 20 Jahren nach Deutschland gekommen sind und in Ehingen leben.

Auch mit dabei seien viele Geflüchtete aus der Ukraine. Denn es sei nicht so, dass sie sich nun „die Sonne auf der Terasse auf den Bauch scheinen lassen“, sagt Klaus Nagl, während die Zurückgebliebenen leiden.

Viele Erfolgsgeschichten

Das Hilfsprojekt hat bereits viele Erfolgsgeschichten vorzuweisen. Bisher seien rund 500 Kubikmeter an Hilfsgütern transportiert worden. „Ich kann den ganzen Tag erzählen“, sagt Klaus Nagl, etwa von 60 Kilogramm geräuchterten Würstchen vom Hofladen Gölz, oder von zehn Metallbetten, gespendet vom Erdbeerhof Mall, auf denen Ukrainer jetzt schlafen können, statt wie bisher auf Paletten.

Die Hilfsgüter sind laut Klaus Nagl zu 100 Prozent angekommen, wie man an Bildern sieht, welche die Aktion regelmäßig von den Partnern in der Ukraine erhält und auf Facebook postet. Wer seine Handynummer in einen Spendenkarton legt, könne einen dankbaren Anruf aus der Ukraine erwarten.

Die neue Spendenannahmestelle der Aktion „Ukraine – Ehingen hilft“ ist ab dem 2. Juli jeden ersten Samstag im Monat von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Sie befindet sich in der Hauptstraße 81 in Ehingen, hinter dem Schlössle. Wer Anschaffungen der Aktion mit einer Geldspende unterstützen möchte, überweist auf das Konto „Ukraine - Ehingen hilft“ bei der Sparkasse Ulm, IBAN DE54 6305 0000 0000 0006 46.