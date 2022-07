Pflegeheimbesucher können sich weiterhin kostenlos testen lassen

Seit vergangenem Freitag sind die Bürgertests nicht mehr kostenlos. Gleichzeitig gehen die Corona-Infektionen wieder hoch. Wie geht die ADK GmbH für Gesundheit und Soziales mit dem Thema Nachweispflicht für Besucher von Krankenhäusern und Pflegeheimen um?

Das Sozialministerium hat kürzlich eine Corona-Verordnung erlassen, die bis zum 25. Juli 2022 gilt. Damit verlängert sich automatisch auch die CoronaVO Krankenhäuser und Pflegeinrichtungen bis zum 25. Juli. Die Zugangsregeln für die Pflegeheime gelten bis dann unverändert fort:

Für Besucher von Kliniken gilt:

Zu jedem Besuch ist unabhängig vom Impfstatus ein zertifiziertes negatives Testergebnis mitzubringen:

Ein PCR Test darf max. 48 Stunden alt sein

Ein zertifizierter Schnelltest muss in den letzten 24 Stunden erfolgt sein

Die Testpflicht gilt für alle Personen ab 1 Jahr

Während des Aufenthalts gilt die FFP2-Maskenpflicht. Kinder bis 14 Jahre müssen mindestens einen medizinischen Mundschutz tragen, Kinder bis 6 Jahre sind von der Maskenpflicht befreit.

Für Besucher von Pflegeheimen gilt:

Zu jedem Besuch ist abhängig vom Impfstatus ein zertifiziertes negatives Testergebnis mitzubringen:

Für immunisierte Personen gilt: Ein PCR Test darf maximal 48 Stunden alt sein, ein zertifizierter Schnelltest muss in den letzten 24 Stunden erfolgt sein

Für nicht immunisierte Personen gilt: Ein PCR Test darf maximal 24 Stunden alt sein, ein zertifizierter Schnelltest muss in den letzten 6 Stunden erfolgt sein

Die Testpflicht gilt für alle Personen ab 1 Jahr.

Während des Aufenthalts gilt die FFP2-Maskenpflicht. Kinder bis 14 Jahre müssen mindestens einen medizinischen Mundschutz tragen, Kinder bis 6 Jahre sind von der Maskenpflicht befreit.

„Da die Regelungen für die kostenlosen Bürgertests verändert wurden, haben unsere Seniorenzentren die Bewohner und deren Angehörigen informiert, dass die Angehörigen (wie andere Besucher auch) Bescheinigungen vor Ort erhalten können oder – sofern sie diese noch nicht haben – am Wochenende auf die Testkorridore vor Ort zurückgreifen können. Wir bieten an allen Standorten jeden Tag zu bestimmten Zeiten die Möglichkeit eines Tests in der Einrichtung – die jeweiligen Zeiten sind auf der Homepage der Einrichtung zu finden“, erklärt Pressesprecherin Daniela Rieker. Besucher des Alb-Donau Klinikums können an der Information des jeweiligen Standorts einen Nachweis erhalten. Mit diesem können sie dann zur Teststelle gehen.

Darüber hinaus schreibt das Bundesgesundheitsministerium in den Antworten zum Thema Bürgertests, dass Besucher ihren Anspruch der Teststelle gegenüber glaubhaft machen müssen. Denkbar sind hier auch Kopien von Einweisungsscheinen, Rechnungen, eine Kopie des Heimvertrags, Informationsschreiben oder ähnliches. Letztlich entscheidet die Teststelle, ob ihr die vorgelegten Nachweise ausreichen.