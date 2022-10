Kradfahrerin und Sozia stürzen

Ins Krankenhaus kamen eine 16-Jährige und eine 19-Jährige am Mittwoch nach einem Unfall in Ehingen. Gegen 13.15 Uhr war das Zweirad in der Straße Am Wenzelstein hinter einem Auto unterwegs. An der Einmündung Liegnitzer Weg verringerte der Vorausfahrende die Geschwindigkeit, um nach rechts abzubiegen.

Wohl abgelenkt

Wohl weil sie abgelenkt war, erkannte die 16-Jährige das zu spät und leitete eine Bremsung ein. Das Zweirad kippte. Die beiden Frauen stürzten auf die Straße. Die Fahrerin und die 19-jährige Sozia verletzten sich dabei leicht. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei nahm den Unfall auf. Den Sachschaden an dem Fahrzeug schätzen die Beamten auf 500 Euro. Auf die 16-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.