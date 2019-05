Kräutermarkt lädt zum Bummeln ein

Zum zweiten Mal findet am Samstag, 4. Mai, der Ehinger Kräutermarkt in der Fußgängerzone statt. Von 8 bis 16 Uhr verwandelt der beliebte Markt die Fußgängerzone in eine duftende Flaniermeile und bietet Gästen, ergänzend zum Ehinger Wochenmarkt, eine bunte Vielfalt an Produkten unter dem Motto „Erlebnis – Wirkung – Geschmack“.

Von selbstgemachtem Eis mit Kräutern, über Heilpflanzen und Kräuterspezialitäten aus dem Biosphärengebiet über Gartendekorationen, Seifen, Ölen oder Kräuterbildern – der Ehinger Kräutermarkt ist für die ganze Familie ein Erlebnis, kündigt die Stadtverwaltung an. Neben den vielen selbstgemachten Naturprodukten gibt es Ausstellungen und Infostände von Vereinen. Der Kreisbauernverband Ulm Ehingen lädt an seinem Stand zum Thema „Der Alb-Donau-Kreis soll blühen“ zu einem Fotoshooting mit einem seiner größten Traktoren ein. Die Jugendfeuerwehr verkauft Kräuterwürstchen und zeigt sein Löschfahrzeug „TLF 4000“ und die Landfrauen Gamerschwang verkaufen Bärlauchpesto. Auch der Imkereiverein und die Katzenhilfe Ehingen haben das Motto „Erlebnis – Wirkung – Geschmack“ aufgegriffen und gehören neben vielen weiteren kreativen Kräuterliebhabern zu den Ausstellern in diesem Jahr.

Rund 35 Aussteller aus ganz Baden-Württemberg haben sich zum diesjährigen Kräutermarkt angemeldet. Natürlich ist auch wieder für eine schmackhafte, kulinarische Verpflegung für die Besucher gesorgt. Auch der Einzelhandel beteiligt sich an diesem besonderen Markttag: Bei den Metzgereien und Bäckereien gibt es am Samstag ebenfalls Spezialitäten mit Kräutern. Zudem lädt die Stadtbücherei Ehingen am Samstag von 10 bis 12 Uhr zum Schmökern in eine große Auswahl von passenden Büchern zum Thema Kräuter ein.