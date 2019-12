Kostümflohmarkt bei der Narrenzunft

Der Kostümflohmarkt der Narrenzunft Spritzenmuck im Narrenstadel hat am Samstag regen Zulauf gefunden. Fast 100 Leute haben sich im Narrenstüble umgesehen und sich passend für die kommende Saison eingedeckt.

Zum achten Mal fand heuer um den Nikolaustag herum der Kostümflohmarkt statt. Die Narrenzunft kann bei dieser Gelegenheit die Bestände an Schuhen, Kleidern jeglicher Art, Perücken oder Brillen abbauen, die sich von Bühnenauftritten der Vorjahre im Archiv stapeln. Für die Besucher bot der Flohmarkt beste Gelegenheit, für wenig Geld die richtigen Utensilien zu ergattern. „Es ist ein Kommen und Gehen“, freute sich der Vorsitzende Peter Kienle, der sich das große Wühlen in den über 700 bunten Exponaten im 2001 eröffneten Narrenstüble nicht entgehen lassen wollte.

„Den Flohmarkt setzten wir immer um den 6. Dezember herum an, damit alle zum Fasnetsbeginn am 6. Januar rechtzeitig ihre Kostüme zur Hand haben“, erklärt Kienle den Verkauf in der Adventszeit. Er verriet, dass die Motive der nächstjährigen Bälle schon bekannt sind, „die Kügele haben Piraten als Motto, die Muckenspritzer widmen sich der Seefahrt. Die dazu jeweils passenden Kostüme waren gleich am Anfang weg, so die Matrosenkleider“, sagt Kienle. Mit einem Augenzwinkern sagt er: „Wir schauen, was nach dem heutigen Tag am meisten übrig ist, zu diesem Thema gibt es 2021 einen Ball.“

Bei Brezeln und Kaffee schmökerten junge und ältere Interessenten ausführlich im Kleiderbestand, der ansprechend auf Kleiderbügeln präsentiert wurde. Der Erlös kommt der Narrenzunft und ihren sechs Gruppen zugute.

„Wir sind die Kammerzofen“, sagen Ulrike Kiem und Hildegard Sauter, und halfen Linda Gerdes ins grüne Kleid. „So wäre sie beinahe Cordula Grün geworden.“ Leider habe das Kleid am Ende größenmäßig nicht gepasst.