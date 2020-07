Koordinierungsstelle bringt drei Berufe unter einen Hut

Viele haben erst in der Coronazeit gesehen, wie wichtig soziale Berufe für das Funktionieren unserer Gesellschaft sind. Pflegepersonal ist in dieser Zeit sehr viel Aufmerksamkeit zu Teil geworden. Und gerade jetzt, wo viele Betriebe um ihre Existenz fürchten oder Arbeitnehmer von Kurzarbeit oder Kündigungen betroffen sind, zeigt sich, wie krisensicher diese Berufe sind. Denn kranke und pflegebedürftige Menschen wird es immer geben – in Zukunft durch die Alterung der Gesellschaft sogar noch deutlich mehr als heute.Deshalb ist es wichtig, genügend Fachkräfte in der Pflege auszubilden.

Durch den neuen Beruf Pflegefachfrau/mann sind die Anforderungen an die Ausbildungsbetriebe jedoch deutlich gestiegen, weil durch die gesetzlich vorgegebenen Pflichtbereiche Krankenhaus, stationäre und ambulante Altenpflege, Kinderheilkunde sowie Psychiatrie weit mehr Teile der Ausbildung gegebenenfalls außerhalb des eigenen Unternehmens stattfinden müssen. Gerade diese Aufgabe stellt kleinere Einrichtungen vor fast unlösbare Aufgaben.

Schulen, Ausbilder und Interessenten zusammenbringen

Daher haben der Alb-Donau-Kreis mit seinen beiden beruflichen Schulen und die ADK GmbH mit der Berufsfachschule Pflege der ADKmie im vergangenen Sommer eine gemeinsame Koordinierungsstelle geschaffen, die Schulen, Ausbilder und Interessenten zusammenbringen möchte. „Wir erfahren von einem neuen Auszubildenden über eine der drei Schulen. Denn nachdem ein junger Mensch mit dem Berufswunsch Pflege beispielsweise einen Pflegedienst oder ein Seniorenzentrum kontaktiert hat, muss er sich eine Schule suchen, in der er die theoretischen Ausbildungsanteile absolviert. Sobald er auch von dort das Okay hat, landet die Akte des Schülers auf meinem Schreibtisch“, erklärt Stefanie Ruhnke von der Koordinierungsstelle den Ablauf. Dann fängt die eigentliche Koordinierungsarbeit für sie und ihre Kollegin Martina Schuhknecht an. Die Koordinierung muss nicht nur sicherstellen, dass jeder einzelne alle notwendigen Praxisblöcke abdeckt, sondern soll auch dafür sorgen, dass diejenigen, die die Ausbildung vor Ort leisten, nicht in manchen Wochen zu viele und in anderen keine Auszubildenden haben. Als zusätzliche Schwierigkeit kommt noch dazu, dass in den ersten beiden Jahren noch beide Ausbildungswege parallel laufen, weil die Azubis, die 2018 oder 2019 ihre Ausbildung begonnen haben, diese noch nach den alten Vorschriften zu Ende bringen müssen.

Große Hürden

Doch es gibt noch weitere Hürden: So müssen beispielsweise die ersten Einsätze der neuen Auszubildenden immer beim eigenen Arbeitgeber erfolgen oder dürfen die Stunden in der Kinderheilkunde nicht im dritten Ausbildungsjahr geplant werden. Auch die Theorieblöcke und Urlaubszeiten müssen berücksichtigt werden.

Zusätzlich dazu sind die Azubis in der Regel noch nicht so mobil und legen daher großen Wert auf Wohnortnähe. „Durch die Vielzahl an Einrichtungen und Kooperationspartnern kann ich das meistens ganz gut berücksichtigen. Gleichzeitig versuche ich auch, die Interessen insbesondere der kleinen Träger gut zu berücksichtigen“, sagt Stefanie Ruhnke.

Vorhersehen, wo es zu Problemen kommen kann

Doch die Arbeit der Koordinierungsstelle endet nicht mit der Koordination der Drei-Jahresplanungen für die Azubis. Auch die Betreuung und Kommunikation mit den unterschiedlichen Kooperationspartnern gehört dazu. Früh zu sehen, wo es Probleme geben kann – unter anderem beim Thema verpflichtende Praxisanleitung – und mögliche Lösungen zu erarbeiten, ständig auf dem Laufenden bleiben bei den sich auch kurzfristig verändernden gesetzlichen Vorgaben sind weitere wichtige Bereiche.