Kooperative Berufsorientierung begeistert die Schüler

Mit einem „Finale Furioso“ ist die erste Runde der kooperativen Berufsorientierung (KooBO) zwischen der Kaufmännischen Schule, der Realschule sowie den ebenfalls ortsansäßigen Firmen Schuhmacher Metalltechnik GmbH & Co. KG und der Tries GmbH & Co. KG zu Ende gegangen.

Immerhin fast ein Jahr lang besuchten 15 Schülerinnen und Schüler der Realschule die Kaufmännische Schule Ehingen und erlernten dort unter dem Arbeitstitel „Von der Produktidee bis zur Markteinführung“ wie ein Produkt entsteht, im CAD konstruiert und letztlich auch produziert sowie vertrieben werden kann.

Die letzte Phase dieses aus dem europäischen Sozialfonds (ESF) finanzierten Projekts stand dann ganz im Zeichen der kooperativen Berufsorientierung. So konnten die Schülerinnen und Schüler die beiden Kooperationsbetriebe Schuhmacher Metalltechnik sowie die Firma Tries besuchen und dort im Rahmen von bestens vorbereiteten Vorträgen und Führungen wertvolle Einblicke in die kaufmännischen und gewerblichen Prozesse erhalten. „Wir stehen auch in den nächsten Jahren für dieses Projekt der kooperativen Berufsorientierung bereit“, sagt der Einkaufsleiter der Firma Tries, Carsten Rechtsteiner. Im finalen Abschnitt durften die Schüler bei der Firma Schuhmacher Metalltechnik mit ansehen, wie der technische Leiter Dirk Zahn die von den Schülern konstruierten CAD-Daten weiterbearbeitet und digital auf einen Laserautomaten sendet. Im Anschluss daran konnten sich die begeisterten Schülerinnen und Schüler unter Führung von Geschäftsführer Stefan Zimmermann ein Bild der modernen Produktion machen. „Für uns ist die Kooperation mit den beiden Schulen eine tolle Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und auch mit künftigen Mitarbeitern in Kontakt zu treten“, resümiert Stefan Zimmermann den Tag. Und so wird es sein: An der Realschule Ehingen haben sich bereits heute eine Vielzahl von Schülerinnen und Schülern auf die nächste Runde beworben. „Wir sind gespannt, was für ein Produkt dieses Mal herauskommt“, freuen sich die beiden Schulleiter Alexander Bochtler und Tobias Kamm mit ihren engagierten Kollegen Tobias Schwalbe und Ilhan Demircan.