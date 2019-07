Konzert- und Ballnacht in Ehingen

Das Theater-Abonnement der Stadt Ehingen in der Lindenhalle bietet in der kommenden Spielzeit eine abwechslungsreiche Mischung aus den verschiedensten Sparten. Am Samstag, 28. September, beginnt die Reihe mit einer Konzert- und Ballnacht der besonderen Art: Drei herausragende Ensembles stehen für hochkarätige musikalische Qualität sowie für Spielfreude und Virtuosität. Musiker, Sänger und Tänzer begeben sich auf eine unterhaltsame Reise durch vielerlei Länder und fünf Jahrhunderte und schlagen einen musikalisch-tänzerischen Bogen von der Renaissance bis ins 20. Jahrhundert.

Die „Lautten Compagney Berlin“ gehört zu den renommiertesten deutschen Barockorchestern. Sie zeichnet sich durch originelle Programme, umjubelte Opernproduktionen und eine ausgeprägte eigene Handschrift ebenso aus, wie durch einen farbenreichen Klang und mitreißende Interpretationen.

Das Vokalensemble „amarcord“ setzt sich aus ehemaligen Mitgliedern des Leipziger Thomanerchors zusammen und zählt zu den vokalen Spitzenensembles der Musikwelt. Unverwechselbarer Klang, Homogenität, Stilsicherheit und eine gehörige Portion Charme und Witz gehören zu den besonderen Markenzeichen des Ensembles, dessen Repertoire vom Mittelalter bis in die Gegenwart reicht. Dabei scheut es auch nicht vor Volksliedern und Songs aus Rock, Pop, Soul und Jazz zurück.

Für Kostüm- und Farbenpracht sorgt das Ensemble „Historischer Tanz Berlin“ unter der Leitung von Jutta Voss, das seit Jahren für aufregende und mitreißende Darbietungen steht. Im Abschlussteil ist auch das Publikum eingeladen, sich unter kundiger Anleitung der Tänzer selbst ins Tanzvergnügen zu begeben. Vorkenntnisse und Tanzerfahrung sind dafür nicht vonnöten, Spaß und Entdeckungsfreude aber sehr willkommen.

Auch passionierte Nicht-Tänzer müssen nicht nach Hause gehen, sondern können dem Geschehen mit einem Glas Wein in der Hand folgen.