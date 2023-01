Konzert „Traumreise“ mit dem Duo Arboa

Ein Konzert mit dem Duo Arboa am Dienstag, 10. Januar, um 19 Uhr, im Ernst- und Anna-Rumler-Saal des Franziskanerklosters in Ehingen lädt zum Träumen ein. Das Duo nimmt das Publikum mit auf eine traumhafte Reise mit Werken unter anderen von Bach, Pasculli, Wagner.. Katrin Schreck, Lehrkraft für Oboe, und Tatjana von Sybel, Lehrkraft für Harfe, bilden gemeinsam seit vier Jahren das Duo Arboa. Beide Musikerinnen studierten an verschiedenen Musikhochschulen und haben ihr Studium mit dem Master of Music mit Erfolg abgeschlossen. Den Eintrittspreise bestimmen die Besucherinnen und Besucher selbst nach dem Konzert.