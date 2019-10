Die Konzert-Lesung Das schiefe Märchen-Trio mit Paul Maar am Montag, 7. Oktober in der Lindenhalle Ehingen entfällt aufgrund einer Erkrankung von Maar. Die Veranstaltung wird im November nachgeholt, der neue Termin ist noch nicht bekannt. Karten behalten ihre Gültigkeit oder können an der VVK-Stelle zurückgegeben werden, an der sie gekauft wurden.