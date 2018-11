Konzentrierte Leistung der TSG

Die männliche Handball-B-Jugend des Trainerteams Richard Kolon und Timon Hnatek hat in der Bezirksklasse bei der TG Bad Waldsee 29:24 gewonnen. Obwohl die Heimmannschaft erst zwei Zähler auf dem Konto hatte, nahmen die Ehinger dieses Spiel ernst, da die TG Waldsee zuvor ihre Spiele gegen die Mannschaften in der oberen Tabellenhälfte nur knapp verloren hatten. Vor allem Lukas Lehmann von der TG galt es in den Griff zu bekommen. Die TSG-Jungen spielten von Beginn an eine äußerst konzentrierte Abwehr, um den Toptorschützen der TG nicht zum Zug kommen zu lassen. Im Angriff spielten die Ehinger ihre Angriffszeit ruhig und überlegt aus, um unnötige Ballverluste und Leichtsinnsfehler zu vermeiden. Zwischenzeitlich führten sie mit drei Toren, am Ende ging es mit einer 13:12-Führung für Ehingen in die Halbzeitpause. In der zweiten Halbzeit hielten die TSG-Spieler die Konzentration hoch. Obwohl sie zweimal mit einem Tor in Rückstand gerieten, verloren sie nicht die Nerven und besannen sich auch auf ihre Angriffsstärke. Viele sichere Abschlüsse brachten die Ehinger wieder in Führung. Mit einem Wechsel aus 6:0-Deckung und 5:1-Variante mit Manndeckung für Waldsees Lukas Lehmann gelang es schließlich, den Spielfluss der TG entscheidend zu stören. Aufgrund einer in Abwehr und Angriff geschlossenen Leistung der Mannschaft, aus der keiner hervorzuheben war, gewann die TSG auch in dieser Höhe verdient mit 29:24.