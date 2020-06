Konjunkturpaket bekommt positive Reaktionen aus regionaler Politik und Wirtschaft

Für Aufsehen bei Autofahrern und Fußgängern hat ein Polizeieinsatz am Donnerstagmittag in der Ehinger Pfistersstraße gesorgt. Mehrere Beamte, gekleidet in weiße Schutzanzüge, hielten sich dort sowohl vor als auch in einem Gebäude auf.

Ermittlungen laufenAuf Nachfrage sagte ein Polizeisprecher des Polizeipräsidiums Ulm, es handle sich um „einen Einsatz im Rahmen von Ermittlungen, die derzeit geführt werden“. Näheres könne der Beamte in diesem Zusammenhang allerdings noch nicht ausführen.