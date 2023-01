Komödie von Yasmina Reza in Ehingen zu sehen

Die seit Jahrzehnten beliebte Drei-Mann-Komödie von Yasmina Reza „Kunst“ ist am Donnerstag, 26. Januar, um 19.30 Uhr in der Lindenhalle in Ehingen zu sehen. In dem Stück geht es nur vordergründig um die Frage „Was ist Kunst?“. Was Reza thematisiert und kräftig durch den Kakao zieht, sind Männerfreundschaften und die Gesellschaftsschicht der gehobenen Bildungsbürger. Das macht sie bissig, pointiert und brillant, sodass die Autorin dafür mit dem Prix Molière geehrt wurde, der höchsten Auszeichnung für Autoren in Frankreich. Serge hat ein Bild gekauft, ein Ölgemälde von etwa 1,60 auf 1,20 Meter, ganz in Weiß, ein echter Antrios für 200.000 Francs, ein Schnäppchen. Marc legt sich mit Serge an, er ist entsetzt über diesen seiner Meinung nach sinnlosen Kauf. Im Verlauf des Stücks wird das weiße Bild zum Katalysator eines turbulenten, sogar handgreiflichen Konfliktstrudels, der die Seh- und Beziehungsgewohnheiten der drei Männer in neuem Licht erscheinen lässt.