Kommunalwahl: Acht Kandidaten für den Ortschaftsrat Granheim stehen jetzt schon fest

Bei einer von der Granheimer Ortsverwaltung angesetzten Bürgerversammlung haben sich am Freitag sechs Einwohner zur Kandidatur für den Ortschaftsrat bereit erklärt. Zwei weitere hatten ihre Bereitschaft zuvor gegenüber dem Ortsvorsteher erklärt.

21 Granheimer Bürger fanden sich zur Versammlung im Vereinsheim der Albhalle ein. Im Rückblick auf die vergangenen fünf Jahre bedauerte Ortsvorsteher Franz Denzel, dass die vor einigen Jahren vom Großteil des Ortschaftsrats angestoßene Flurneuordnung nicht zustande kam, weil sich unter den Grundstückseigentümern keine Mehrheit dafür fand. Die zusammen mit dem Fachdienst Flurneuordnung veranstalteten Vorbereitungsworkshops hätten allerdings zustande gebracht, dass sich die Verwaltung jetzt auf ein stimmiges Bodenkataster verlassen könne, sagte Denzel über das Ergebnis der vielen Vorberatungen.

Die Frage, wer bereit sei, sich am 26. Mai in den Ortschaftsrat wählen zu lassen, wurde von vier der bisherigen Räte positiv beantwortet. Nachdem Ortsvorsteher Franz Denzel und Peter Missel schon Ende Januar ihre Absicht, erneut zu kandidieren, bekundet hatten, tat dies jetzt auch Markus Fischer. Das bei der Versammlung nicht anwesende Ratsmitglied Michael Reiser hatte die Bereitschaft zur Kandidatur zuvor gegenüber dem Ortsvorsteher erklärt. Eine weitere Zusage lag Franz Denzel von Annika Müller vor. Aus den Reihen der Versammlung meldeten zusätzlich Felix Paschke, Maren Rap und Nicole Rapp ihre Kandidatur an.

Alle anwesenden Granheimer Bürger waren als nichtmitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigung mit der Aufstellung einer Bürgerliste mit alphabetischer Aufreihung der bis zum Abgabetermin bekannten Kandidaten einverstanden. Die Wähler haben dabei am Wahltag die Möglichkeit, weitere Namen hinzuzufügen. Bewerber, die nicht auf der jetzt beschlossenen Bürgerliste kandidieren möchten, haben die Möglichkeit, eine eigene Liste einzureichen. Einzelbewerbungen sind in Baden-Württemberg nicht vorgesehen, doch können einzelne Personen auf einer eigenen Liste kandidieren, sofern sie drei bei der Wahlaufstellung mitwirkende Personen und die für Ehingen gültige Zahl an Unterstützern nachweisen.