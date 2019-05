Kommunalwahl 2019: Wie Sie wählen, wo Sie wählen, wieso Sie wählen

Sie haben am Sonntag, 26. Mai, die Wahl. Neben den neuen Gemeinderäten bestimmen die Bürger, wer sie im Kreistag vertritt, aber auch, wer in das neue EU-Parlament einzieht. Mit diesem Leitfaden geht Ihnen bei den Wahlen nichts daneben.

Wann gibt es die Ergebnisse?

Während Politiker und die Öffentlichkeit es von anderen Wahlen gewohnt sind, dass innerhalb kürzester Zeit nach Schließung der Wahllokale sehr stabile Hochrechnungen und kurz darauf schon die vorläufigen Endergebnisse vorliegen, ist dies bei den Kommunalwahlen wegen des sehr komplizierten Wahlrechts ganz anders. Teilweise bis Mitte der Woche laufen nach und nach die Resultate ein. Die Wahlhelfer werden am Sonntagabend zunächst die Europawahl-Ergebnisse auszählen. In einigen kleineren Gemeinden wird noch am Sonntagabend die Gemeinderatswahl ausgewertet. Meist werden diese Ergebnisse aber erst im Laufe des Montags erwartet. Die neuen Kreistage stehen teilweise erst am Dienstag fest.

Wie wirkt sich Kommunalpolitik aus?

Die Gemeinderäte, Kreistage und Ortschaftsräte, die neu bestimmt werden, sind ein wichtiger Faktor, um diese Verantwortung wahrzunehmen und gestalten damit die Kommunalpolitik. Diese hat unmittelbare Auswirkungen auf das Leben der Menschen, die in einer Gemeinde wohnen.

Mehr als 8,5 Millionen Menschen sind aufgerufen, ihre Stimme bei den Kommunalwahlen im Südwesten abzugeben. (Foto: Sebastian Gollnow)

Schätzungsweise 80 Prozent aller Angelegenheiten, die Bürger mit dem „Staat“ in Kontakt bringen, werden nach Angaben der Landeszentrale für politische Bildung von den Gemeinden oder Kreisen erledigt: Sei es der Wohnungsbau, die Wasserversorgung, die Straßenreinigung, die Müllabfuhr, das Schwimmbad, das Theater, die Schulen, der Kindergarten und die Ortsstraßen.

Jugendliche wählen

Die wohl wesentlichste Änderung im Kommunalwahlrecht vor fünf Jahren war die Herabsetzung des Alters für das aktive Wahlrecht. Zum zweiten Mal dürfen am 26. Mai auch die 16- und 17-jährigen Jugendlichen ihre Stimmen abgeben. Das passive Wahlrecht, also die Teilnahme an der Wahl als Kandidat, bleibt weiterhin bei 18 Jahren.

Mandate im Land

Am 26. Mai werden rund 19 000 Gemeinderäte in den 1101 Städten und Gemeinden, rund 2200 Kreisräte in den 35 Landkreisen sowie die 80 Mitglieder der Regionalversammlung Stuttgart gewählt. 2014 kandidierten rund 60 000 Menschen für den Gemeinderat und rund 15 000 für den Kreistag.

Die Kreistage

Für die Wahl der Kreistage in den 35 Landkreisen gelten in weiten Bereichen die gleichen Regelungen wie bei der Gemeinderatswahl. Die Landkreise werden in Wahlkreise aufgeteilt, in denen je nach Einwohnerzahl mindestens vier und höchstens acht Bewerber zu wählen sind. Die Aufteilung in Wahlbezirke soll gewährleisten, dass alle Regionen des Landkreises vertreten sind. Gewählt wird nur innerhalb des Wahlbezirks.

Blick ins Stuttgarter Plenum: Nirgendwo in Deutschland sitzen weniger Frauen im Parlament als in Baden-Württemberg. (Foto: Michael Scheyer)

Entsprechend hat der Wähler des jeweiligen Wahlkreises so viele Stimmen, wie Bewerber in seinem Wahlkreis zu wählen sind. Diskutiert wird immer wieder über die Unvereinbarkeit eines Bürgermeisteramts mit dem Amt eines Kreisrats. Als Argument gegen Bürgermeister wird angeführt, dass diese – sofern es sich nicht um große Kreisstädte handelt – durch das Landratsamt kontrolliert werden und andererseits der Kreistag den Landrat wählt. Dies wird als gegenseitige Abhängigkeit gesehen. Andererseits hat jeder Bürgermeister ein großes Interesse an einem Sitz im Kreistag, weil er etwas für seine eigene Gemeinde erreichen will. Andererseits kann er dort auch gegen eine Erhöhung der Kreisumlage kämpfen.

Worum geht es im Kreistag?

Die Vertretung der Einwohner und das Hauptorgan des Landkreises ist der Kreistag. Er legt die Grundsätze der Kreisverwaltung fest und überwacht die Ausführung der Beschlüsse. Der Kreistag wird für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Der Kreistag wählt den Landrat; er ist der Vorsitzende des Kreistags. Seine Amtsperiode beträgt acht Jahre. Der Landrat hat im Kreistag kein Stimmrecht. Die Behörde des Landkreises ist das Landratsamt. Es ist zugleich untere Verwaltungsbehörde. Der Landkreis verwaltet in eigener Verantwortung all jene öffentlichen Aufgaben, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden übersteigen oder die im Interesse mehrerer oder aller Gemeinden liegen. Das sind beispielsweise Krankenhäuser, Berufsschulen oder auch Entsorgungsaufgaben.

Welche Aufgaben hat der Gemeinderat?

Der Gemeinderat ist das „Hauptorgan der Gemeinde“. Er ist die politische Vertretung der Bürgerschaft, die die „Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest(legt)... und über alle Angelegenheiten der Gemeinde entscheidet, soweit nicht der Bürgermeister kraft Gesetzes zuständig ist“, wie es in der Gemeindeordnung heißt. Dem Gemeinderat obliegt zudem die Kontrolle der Gemeindeverwaltung. Der Gemeinderat ist rechtlich kein Parlament, sondern ein Verwaltungsorgan, das die Verwaltung – auch mit Einzelfallentscheidungen – anleitet. Die wichtigsten Rechte des Gemeinderats sind das Satzungsrecht, also das „Gesetzgebungsrecht“ der Gemeinde, das Etatrecht, die Planungshoheit, die Personalhoheit (die Einstellung von Gemeindebediensteten). Die Amtszeit der Gemeinderäte beträgt fünf Jahre. Die Zahl der Gemeinderäte richtet sich nach der Einwohnerzahl der Gemeinde.

Wozu gibt es Ortschaftsräte?

Aufgabe des Ortschaftsrates ist es, die örtliche Verwaltung zu beraten. Betreffen wichtige Angelegenheiten die Ortschaft, muss er hierzu angehört werden. Zudem hat er ein Vorschlagsrecht in allen Angelegenheiten, die die Ortschaft betreffen. Der Vorsitzende des Ortschaftsrats ist der Ortsvorsteher. Die Ortschaftsräte sind ehrenamtlich tätig. Der Gemeinderat bestimmt durch die Hauptsatzung die Anzahl der vom Bürger zu wählenden Ortschaftsräte.

Wie funktioniert die unechte Teilortswahl?

Die unechte Teilortswahl gibt es seit der Kommunalreform 1972, als sehr viele Klein- und Kleinstgemeinden in größere Kommunen eingegliedert wurden und um ihren Einfluss auf die Gemeindepolitik fürchteten. Das Verfahren garantiert dort, wo es angewandt wird, dass jeder Bürger einer Gemeinde im Gemeinderat repräsentiert ist, auch wenn er in einem kleinen Teilort, einem Ortsteil oder Wohnbezirk wohnt. Die unechte Teilortswahl gilt als der komplizierteste Teil des kommunalen Wahlrechts in Baden-Württemberg.

Bei einer reinen Mehrheitswahl oder einer Verhältniswahl würden viele Vororte oder Gemeindeteile keinen Vertreter in den Gemeinderat entsenden: Die Zahl ihrer Wahlberechtigten im Vergleich zur Gesamtzahl in der Gemeinde ist zu gering. Bei der unechten Teilortswahl hingegen wird einzelnen oder mehreren Teilorten oder Wohnbezirken eine Anzahl von Sitzen im Gemeinderat garantiert. Diese richtet sich nach der Einwohnerzahl der Bezirke. Entsprechend werden die Listen nach den Teilorten getrennt aufgestellt.

Die Bezeichnung „unecht“ rührt daher, dass die Gemeinderatsmitglieder für jeden Teilort nicht nur von den Wählern dieses Teilorts, sondern von allen Wählern der Gesamtgemeinde gewählt werden. Ebenso gilt: Die Bewohner eines Teilortes wählen nicht nur die Kandidaten ihres Wohnbezirkes, sondern verteilen ebenso ihre Stimmen auf die Bewerber des gesamten Gemeindegebietes.

Bei einer echten Teilortswahl würde jeder Teilort nur seine eigenen Vertreter wählen.

Bei Auszählung der unechten Teilortswahl werden die Stimmen zusammengezählt, die auf die Bewerber der Teilorte entfallen und innerhalb derselben wird eine Reihenfolge erstellt.

Die Wähler müssen darauf achten, dass sie insgesamt nur so vielen Bewerbern in den jeweiligen Teilorten ihre Stimme geben, wie von diesen Wohnbezirken Gemeinderäte zu stellen sind. Deshalb ist die Quote ungültiger Stimmzettel bei unechter Teilortswahl auch besonders hoch.

Worum geht’s beim Panaschieren?

Ein schlichter Satz aus der Gemeindeordnung macht die Besonderheit der Kommunalwahlen aus: „Der Wähler kann Bewerber aus anderen Wahlvorschlägen übernehmen und einem Bewerber bis zu drei Stimmen geben.“ Übernimmt der Wähler Bewerber aus anderen Wahlvorschlägen, spricht man vom Panaschieren. Gibt der Wähler „einem Bewerber bis zu drei Stimmen“, dann kumuliert er.

Die Möglichkeit des Panaschierens (Mischen) bedeutet nichts anderes, als dass sich der Wahlberechtigte aus allen Wahlvorschlägen die Kandidaten heraussuchen kann, die er kennt oder die er für geeignet hält. Dadurch ist es beispielsweise möglich, dass Bewerber der Freien Wähler auf die SPD-Liste übernommen werden können und umgekehrt, was sicher nicht im Interesse der jeweiligen Partei ist.

Wer von der Möglichkeit des Panaschierens Gebrauch macht, muss darauf achten, dass nicht zu viele Stimmen vergeben und der Stimmzettel damit ungültig wird. Bei der Kommunalwahl ist zusätzlich das Kumulieren möglich, d.h. der Wähler kann einem Kandidaten bis zu drei Stimmen geben. Auch hier ist die eindeutige Kennzeichnung und die richtige Addition wichtig.

Wie viele Stimmen darf ich einem Kandidaten geben?

Bei der Kommunalwahl können die Wähler Stimmen und Kandidaten von einer Liste auf eine andere übertragen (panaschieren). Sie können Kandidaten streichen. Und sie dürfen Stimmen häufeln (kumulieren, aus dem Lateinischen „cumulus” = Haufen). Damit bezeichnet man die Abgabe von maximal drei Stimmen für einen Kandidaten. Dabei ist Vorsicht geboten: Wer den Überblick verliert und zu viele Stimmen abgibt, macht seinen Stimmzettel ungültig. In Großstädten kumulieren und panaschieren teilweise über 50 Prozent der Wähler, in kleineren Gemeinden steigt der Anteil auf bis zu neunzig Prozent.

Wie viele Gemeinderätinnen gibt es?

Der Frauenanteil im Gemeinderat ist immer noch gering. Bei den Wahlen 2014 belief sich der Anteil an Gemeinderätinnen auf 23,9 Prozent. Gewählt wurden 14 264 Männer, hingegen nur 4490 Frauen. In Baden-Württemberg gibt es immer noch 26 Gemeinderäte, in denen keine Frau vertreten ist.

Wie stimme ich richtig ab?

Positiv kennzeichnen: Ein Stimmzettel kann ohne Kennzeichnung oder im Ganzen gekennzeichnet (zum Beispiel neben der Bezeichnung der Liste ein Kreuz anbringen) abgegeben werden. Dann bekommt jeder Bewerber von oben nach unten eine Stimme. Hat ein Wahlvorschlag weniger Bewerber, als Stimmen zu vergeben sind, wird der zur Verfügung stehende Stimmenrahmen zwar nicht ausgeschöpft: Dies ist aber unschädlich. Sobald jedoch eine Kennzeichnung auf dem Stimmzettel angebracht wurde, gilt er nicht mehr als unverändert. Wer daher nur Bewerber streicht und sonst keine Kennzeichnung vornimmt, hat keine gültige Stimme abgegeben.

Nicht zu viele Stimmen abgeben: Wie viele Stimmen für Ortschafts- oder Gemeinderäte und Kreistage abzugeben sind, ist in den Wahlunterlagen jeweils klar vermerkt. Beispiel: Bei den Gemeinderäten hat jeder Wähler so viele Stimmen, wie der Gemeinderat Sitze hat. Es können nur Bewerber gewählt werden, die auf einem der Stimmzettel aufgeführt sind.

Stimmen für verschiedene Wahlvorschläge abgeben: Es dürfen Bewerber verschiedener Wahlvorschläge gewählt werden, das so genannte Panaschieren. Dies bedeutet, dass Bewerber aus einem Wahlvorschlag in die freien Zeilen eines anderen Wahlvorschlags geschrieben werden (mit Name, Vorname, Bewerbernummer und eventuell auch der Anschrift). Wähler können aber auch verschiedene Stimmzettel verwenden und auf diesen ihre Stimmen vergeben.

Stimmen häufeln: Einem Bewerber dürfen nur bis zu drei Stimmen gegeben werden (Kumulieren). Es ist wichtig, die Gesamtstimmenzahl nicht zu überschreiten, denn sonst wird der Stimmzettel ungültig.