Kolpingfamilie fährt nach Blaubeuren

Die Kolpingfamilie plant um und ändert das Ziel des jährlichen Familienausflugs am Samstag, 27. August. Grund dafür ist unter anderem das Neun-Euro-Ticket, heißt es in einem Schreiben.

In diesem Jahr geht der Familienausflug der Kolpingfamilie Ehingen nicht wie geplant nach Konstanz. Durch das Neun-Euro-Ticket und die Fahrplanänderung der Bahn mussten die Organisatoren umdisponiert – das neue Ziel heißt Blaubeuren. Treffpunkt ist nun am Samstag, 27. August, um 9 Uhr am Kolpinghaus. Von dort aus geht es in Fahrgemeinschaften nach Blaubeuren. Die Organisatorinnen Gabi Schwab und Gabi Enderle haben die Teilnehmer zu einer besonderen Stadtführung angemeldet.