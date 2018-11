Kolleg St. Josef spielt wieder Theater

Immer zum ersten Adventswochenende präsentiert die Theater AG des Kollegs St. Josef in Ehingen ihr neuestes Stück. „Cyberspace – die dunkle Seite des World Wide Web“ heißt es in diesem Jahr. Es geht um Mobbing mittels sozialer Netzwerke in einer Klasse. Da gibt es Rispa, neu in der Klasse – bildhübsch aber ein ziemliches Miststück. Ihre Gegenspielerin Leonie – ein freundliches, hilfsbereites empfindsames Mädchen – reagiert sensibel auf die Feindseligkeiten anderer Schüler und durchlebt die Hölle wegen der Internetattacken, die Rispa gegen sie anzettelt. Die Jungen in der pubertären Altersklasse sind durchweg harmlos und merken kaum, wie sie von den Mädchen manipuliert werden.

Seit September probt die Theater AG unter der Leitung von Internatspädagogin Heike Schmidts. „Ihr werdet aufgeregt sein – langsam und deutlich sprechen, denkt daran. Klappe die erste“, begann sie die Generalprobe, bei der gleich mal ein Adapter für die Beleuchtung und Geräuschkulisse fehlte. Aber Pannen bei der Generalprobe gelten im Theater immer als gutes Omen für die Premiere.

Mit Problemen wie Beziehungskrisen, Mathearbeiten und geliehenen Mopeds befassen sich die Jugendlichen im Stück und mit der Besetzung des Theaterstückes der Klasse. Meint doch die Diva Rispa, ihr stünde die Hauptrolle zu und nicht der, wie sie meint, faden Leonie.

Der Zickenkrieg zwischen den beiden beginnt. Rispa gelingt es spielend, Leonies Freund Ramon auf ihre Seite zu bringen, eine böse Internetattacke gegen Leonie beginnt. Immer wieder gab Heike Schmidts bei der Probe neue Tipps, wie sich die Darsteller ihrem Publikum zuwenden sollten und wie sie die Bosheiten deutlicher artikulieren könnten. „Ihr mobbt jemanden, das muss böse rüberkommen, fieser“, sagte sie ihren jungen Darstellern.

Insgesamt sind 14 Jungen und Mädchen aus den Klassen fünf bis zehn aus den umliegenden Schulen in das Stück eingebunden. Die Aufführung findet im Theatersaal des Kollegs am Freitag um 19 Uhr statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr.