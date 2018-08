Kochen und Backen bei Köhlers ist beliebt

Eine große Kinderschar hat sich am Donnerstagvormittag in Dächingen eingefunden. „Kochen und Backen bei Köhlers“ stand wieder einmal an. 58 Namen aus 17 Orten hatte Barbara Kräutle, Ortsvorsteherin von Kirchbierlingen und Organisatorin des CDU-Ferienprogramms, auf der Anmeldeliste.

„Danke, dass wir alle zwei Jahre kommen dürfen“, anerkannte Barbara Kräutle die Bereitschaft des Dächinger Gastwirts und Ortsvorstehers Alfons Köhler zur aufwendigen Veranstaltung einer stets mit viel Vorbereitung und Planung verbundenen Aktion. Dabei konnte sich Alfons Köhler wie immer auf sein bewährtes Mitarbeiterteam verlassen. Dieses hatte im Backhaus und davor sowie in der Restaurantküche alles Nötige schon vorbereitet.

Zuerst gab Alfons Köhler bekannt, aus was das von ihm geplante Mittagessen bestand. Eine Gemüsesuppe sollte es als erstes geben. Das Hauptgericht bestand aus panierten Schnitzeln mit Kartoffelschupfnudeln, die man hierzulande auch als Buabaschbiddsle zu bezeichnen pflegt. Als Dessert waren Blätterteig und Waffeln mit Apfelmus vorgesehen. Ja, und dann sollte zum Abschied jeder Teilnehmer einen kleinen Hefezopf mit nach Hause bekommen. Nach getaner Arbeit konnten sich die Kinder an einem von Annette Springer und dem CDU-Ortsverbandsvorsitzenden Wolfgang Kopp ausgearbeiteten Quiz um Lebensmittel beteiligen. Dabei ging es um die Benennung verschiedener Gemüsesorten und Gartenfrüchte.

Alfons Köhler teilte die annähernd 60 Kinder auf acht Arbeitsgruppen auf und berücksichtigte dabei ihre Vorlieben für bestimmte Speisen und Gruppenzugehörigkeiten. Jedes Kind bekam eine mit der Nummer seiner Gruppe beschriftete Kochmütze aus Papier. Dann ging es in der Restaurantküche sowie im Backhaus und davor mit Eifer an die Arbeit. An jeder Station stand ein Mitglied aus Köhlers Team zur Anleitung bereit und sorgte dafür, dass alles bestens gelang.

Die Kinder hatten viel Freude an ihrer Arbeit und danach einen guten Appetit. Sie kamen aus Altbierlingen, Altsteußlingen, Berg, Dächingen, Ehingen, Erbstetten, Granheim, Grötzingen, Heufelden, Kirchbierlingen, Kirchen, Mundingen, Nasgenstadt, Sontheim, Stetten, Volkersheim und Weilersteußlingen.