Knochenmarkspender gesucht

Bereits zum vierten Mal hat die Schülermitverantwortung (SMV) der Kaufmännischen Schule Ehingen gemeinsam mit der DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) gegen Ende des abgelaufenen Schuljahres eine Typisierungsaktion mit Schülerinnen und Schülern der Kaufmännischen Berufsschule, der Berufskollegs, der Berufsfachschule und des Wirtschaftsgymnasiums durch geführt. Die zwei Ehinger Lions-Clubs unterstützten Aktion finanziell, berichtet die Schule in einem Schreiben.

An Blutkrebs können Menschen jeden Alters erkranken, bei Kleinkindern ist Blutkrebs sogar die häufigste Krebsart. Leider findet nur jeder dritte an Leukämie Erkrankte einen passenden Spender in der Familie. Für jeden siebten Leukämiepatienten finden sich derzeit noch keine in Frage kommenden Spender in den Datenbanken. Deshalb ist es weiterhin dringend notwendig, möglichst viele gesunde Menschen zu typisieren und als potentielle Spender in einer Datenbank zu registrieren. Obwohl inzwischen mehr als acht Millionen mögliche Spender typisiert sind, ist es bei mehr als 50 Millionen Kombinationsvarianten noch ein weiter Weg, für jeden Patienten einen Spender zu finden.

Vor diesem Hintergrund haben sich über die vergangenen fünf Jahre hinweg bereits rund 500 Schülerinnen und Schüler der KSE typisieren lassen. Besonders erfreulich ist es hierbei, dass aus den vorangegangenen Typisierungsaktionen bereits zwei passende Spender gefunden werden konnten, berichtet die Schule in dem Schreiben weiter. Die beiden Ehinger Lions Clubs, vertreten durch Gerd Stehle und Matthias Rimmele (beide LC Ehingen/Alb-Donau) sowie Jürgen Zeller (LC Munderkingen Ehingen), waren vom Engagement und der guten Resonanz bei den vielen Schülern begeistert. Sehr zur Freude der beiden Verbindungslehrer Roman Kloster und Benjamin Weber erneuerten sie ihre Absicht, Typisierungsaktionen an der Kaufmännischen Schule auch weiterhin finanziell zu fördern.