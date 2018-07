Knifflig: TSG und TSV haben unangenehme Gegner

Die beiden heimischen Fußball-Landesligisten haben es am Samstag zuhause mit unangenehmen Gegnern zu tun. Die TSG Ehingen empfängt um 17 Uhr den SV Baltringen, zuvor hat der TSVAllmendingen ab 15.30 Uhr RW Weiler zu Gast.

TSV Allmendingen – RW Weiler (Sa 15.30). – Drei Punkte aus vier Spielen: Den Saisonstart des TSV Allmendingen kann man als durchwachsen bezeichnen. So sieht es auch Fabian Hummel: „Mit den ersten drei Spielen war ich zufrieden, obwohl mehr dabei hätte rausspringen können“, sagt der Spielertrainer. „Nur zuletzt gegen Oberzell, da waren wir richtig schlecht.“ Was Hummel am meisten störte: Der Siegeswille habe gefehlt. „Das haben wir aber besprochen, und ich denke, das ist jetzt aus der Welt geschafft.“

TSG Ehingen – SV Baltringen (Sa 17). – Keine guten Erinnerungen haben die Ehinger Landesliga-Kicker an den heutigen Gegner. Gegen den SV Baltringen zog die TSG in der Vorsaison zweimal mit 0:2 den Kürzeren. „Das ist ein sehr unangenehmer Gegner“, sagt Coach Harry Brobeil. „Kampfstark und schwer berechenbar.“ Mit Martin German, Rainer Maucher, Daniel Hiller oder Thomas Kneißle haben die Gäste einige Routiniers an Bord, an denen sich die Ehinger in den vergangenen beiden Duellen die Zähne ausbissen und die keinen Fehler verzeihen.