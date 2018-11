Knappe Niederlagen für Erbach und Munderkingen

Die Tischtennis-Herren I des TSV Erbach haben im Spiel beim FC Strass, Tabellenführer der Landesklasse, eine gute Figur abgegeben und lange mitgehalten. In der Bezirksliga hat die SG Öpfingen auswärts hoch gewonnen.

Herren Landesklasse 7: Die Erbacher Gäste haben sich in Strass nicht versteckt, lagen zwischenzeitlich mit 4:3 in Führung und hielten die Partie bis zum 5:5 offen. Staudenecker/Keller gewannen ein Doppel. Fünf Einzel gingen durch Stefan Staudenecker und Patrick Stückle (je 2) sowie Reiner Keller an die Gäste.

Herren Bezirksliga: Die SG Öpfingen hatte als Gast beim Tabellenvorletzten Obenhausen keine Probleme und steht durch den klaren Sieg weiterhin auf Platz drei.

Die Herren des TTC Ehingen verloren gleich zu Beginn der Partie gegen den TSV Weißenhorn alle drei Doppel. Danach gewannen sie vier Einzel durch Martin Heinzelmann (2), Patrick Huss und Karl Scheible. Der Gastgeber trat ersatzgeschwächt an.

Herren Bezirksklasse 2: Niederlagen gab es für die zwei Teams aus der Region. Der VfL Munderkingen führte gegen Lehr II zwar nach den Doppeln mit 2:1 (Siege von Pallasdies/Dani und Krutz/Lehnhart), und zwischenzeitlich auch mit 4:2, doch dann gingen fünf Einzel in Folge an die Gäste. An den VfL gingen nur noch vier Einzel durch Rebeka Dani (2), Roland Gründig und Robert Krutz.

Kaum erwartet wurde die Niederlage des SC Berg bei Dornstadt II. Es war der erste Sieg für die Gastgeber.

Herren Kreisliga A2: Öpfingen II verlor das Spitzenspiel in Ermingen. Nur Bierer/Karpa entschieden ein Doppel für die SGÖ, dazu kam ein Einzelsieg von Christian Gräter.

Aufsteiger SC Bach II bleibt ohne Punkt. Gegen Rottenacker gewann zwar das Doppel Rueß/Pfisterer, doch dann gingen nur noch drei Einzel durch Markus Rueß, Guntram Pfisterer und Alexander Knoll an die Gastgeber. Für die Rottenacker Gäste gewannen Wölfle/Walter und Grözinger/Kurz zwei Doppel. Sieben Einzel gingen durch Christian Wölfle und Bernhardt Schnizer (je 2), Georg Walter, Florian Kurz und Stephan Grözinger an die TSG.

Die SG Griesingen siegte in Berg. Zwar entschieden die Gäste nur ein Doppel durch Uhlmann/Oed für sich. Doch gingen acht Einzel durch Markus Braun, Julian Kasper und Wolfgang Schmidt (je 2), Roman Werner und Dietmar Uhlmann an die Gäste. Berg II sicherte sich zunächst zwei Doppel durch Pflug/Pflug und Endlichhofer/Tabert, dann aber nur noch drei Einzel durch Jürgen Maier, Sandro Plietzsch und Felix Endlichhofer.

Herren Kreisliga B2: Öpfingen III gewann in Gögglingen. Ehingen II gab kampflos die Punkte ab.

Herren Kreisklasse 2: Schelklingen siegte hoch bei Blaubeuren III. In Laichingen kam Munderkingen kampflos zu den Punkten.

Damen Landesklasse 7: Bei der 1:8-Niederlage des SC Berg II in Neunstadt gewann nur Lydia Moll ein Einzel für die Gäste.

Damen Bezirksliga: Berg III spielte gegen Merklingen unentschieden. Gog/Undank gewannen ein Doppel. Sechs Einzel gingen an Sabrina Undank (3), Celina Mohr (2) und Barbara Gog.

Als Gast von Ulm 46 II hatte Schelklingen das Nachsehen. Beim 5:8 gewannen Schuster/Herrmann ein Doppel, Heidi Schuster (2), Paula Hack und Gabriele Herrmann vier Einzel.