C-Junioren Landesstaffel 4: SSV Ulm 46 II – TSG Ehingen 2:1 (1:1). - Tore: 1:0 (21.), 1:1 Andreas Bulaev (23.), 2:1 (56.). – Beide Mannschaften lieferten sich ein gutes Spiel. Die Ehinger konnten die Ulmer Führung zwei Minuten später ausgleichen. Eine verunglückte Flanke ging dann aus 20 Meter unhaltbar zum 2:1 in den Torwinkel. Am Samstag, 7. April, ist die TSG Ehingen Gastgeber des SV Weingarten.