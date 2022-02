Knappe Ergebnisse bei traumhaften Bedingungen

Die Skizunft Ehingen hat ihre Stadtmeisterschaften in Ofterschwang am Weltcup-Express ausgetragen. Nico Offenwanger dominierte das Rennen und war schnellster Läufer des Tages. Sophie Herr sicherte sich zum ersten Mal den Stadtmeisterpokal der Frauen.

Trotz einer kurzfristigen Verlegung des Riesenslalom-Rennens vom Oberjoch nach Ofterschwang gingen bei den Stadtmeisterschaften insgesamt 75 Läufer von Jung bis Alt an den Start. Neben vielen Ehingern stellte auch der Skiclub Erbach rund 20 Starter, viele davon noch sehr jung. Die Teilnehmer, die von einigen Zuschauern angefeuert wurden, fanden beste Bedingungen vor, sodass neben der Einzelwertung, die sich aus den ersten zwei addierten Läufen ergab, auch noch eine Teamwertung ausgetragen wurde.

In der Teamwertung ging es darum, innerhalb der ausgelosten Teams aus jeweils drei Personen mit der geringsten Zeitdifferenz durchs Ziel zu fahren. Das erfahrene Team um Armin Wolfsperger, Michael Rommel und Olaf Thimm sicherte sich den Sieg in dieser Konkurrenz.

Den Gesamt-Stadtmeistertitel holte sich der Skicrosser Nico Offenwanger, der extra für die Stadtmeisterschaften sein Training in Grasgehren unterbrochen hatte. Mit zwei sehr soliden Läufen kam Offenwanger mit absoluter Bestzeit ins Ziel und gewann somit auch den Jugendmeisterpokal.

Sophie Herr war die schnellste Frau und sicherte sich zum ersten Mal in ihrer Karriere den Frauen-Stadtmeister- sowie Schülermeisterinnen-Pokal. Eine Premiere feierte ebenfalls Maurice Fideler, der seine gute Form in dieser Saison mit dem Sieg in der Schülerklasse unterstrich.

Sophia Lamparter zeigte ebenfalls zwei gute Läufe und sicherte sich somit erneut den Jugendmeisterinnen-Titel. Zum vierten Mal in Folge gewann Christina Denkinger den Frauenpokal und bewies damit ihre langjährige Dominanz in dieser Klasse. Meister bei den Männern wurde heuer Hannes Riegler.

Die Siegerehrung der Stadtmeisterschaften fand dieses Jahr coronabedingt nicht wie sonst in Köhler's Krone in Dächingen, sondern direkt am Hang statt.