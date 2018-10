Kleinigkeiten kosten den Steeples den Sieg

Auch im dritten Anlauf bleiben die Steeples in der Zweiten Basketball Bundesliga sieglos. Mit einem knappen 91:85 bei den PS Karlsruhe Lions mussten sich die Steeples in der Europahalle am vergangenen Samstagabend geschlagen geben.

In den ersten sieben Minuten war es ein knappes hin und her beider Mannschaften. Die Gastgeber konnten, da die Steeples die letzten zweieinhalb Minuten im ersten Viertel keinen Korb mehr trafen, das erste Viertel mit 28:21 für sich entscheiden. Seger Bonifant erzielte hier bereits acht seiner insgesamt 17 Punkte an diesem Abend. Auch im zweiten Viertel behielten die Karlsruher die Oberhand und konnten sich nach fünf Minuten auf 40:30 absetzen. Somit war die psychologische Zehn-Punkte-Führung erreicht. Nach einem kurzen Lauf der Steeples und guten Aktionen von Hasbargen und Simmons konnten die Ehinger nochmals auf 46:42 verkürzen. Mit 49:46 ging es in die Halbzeitpause. Ehingen konnte das zweite Viertel mit 21:25 für sich entscheiden. Das Team Ehingen Urspring startete gut ins dritte Viertel und konnte nach zwei Minuten, mit 49:52 führen. Die Dreierachse Leissner, Yebo und Simmons funktionierte zu diesem Zeitpunkt vorbildlich auf dem Karslruher Parkett. Nach fünf Minuten führten die Steeples immer noch mit 59:60 in der Europahalle. Nach zwei schnellen Aktionen von Karlsruhes Orlando Parker zum 63:60 nahm Steeples Coach Domenik Reinboth eine Auszeit. Mit einem knappen 70:67 ging es in das letzte und entscheidende vierte Viertel. Das dritte Viertel war mit 21:21 pari.

Karlsruhe startete das letzte Viertel sofort mit einem erfolgreichen Dreier von Orlando Parker. Die Badener wirkten souveräner auf dem Parket und konnten sich nach drei Minuten auf 80:72 absetzen. Das Spiel wurde dann dominiert von vielen Fouls auf beiden Seiten und Nervosität. Ehingens Youngster Gianni Otto verfehlte zwei seiner drei Freiwürfe zu diesem Zeitpunkt. Karlsruhe erhöht auf 83:75, Ehingen minutenlang ohne Korberfolg, Domenik Reinboth nimmt die nächste Auszeit. Ehingen ist nach der Auszeit besser und kommt wieder auf 85:81 ran, dies zwang wiederrum Karlsruhes Trainer Michael Mai, drei Minuten vor Schluss eine Auszeit zu nehmen. Besagter Trainer wurde übrigens beim Spiel geehrt zum Trainer der Saison 2017/18. Ehingen ist ab dem Zeitpunkt mit vielen Fehlwürfen und somit stand das Endergebnis von 91:85 auf der Anzeigetafel in der Europahalle. Man war immer mal wieder knapp dran, eine solide Führung konnten sich die Steeples aber zu keinem Zeitpunkt im Spiel erarbeiten.

„Am Ende waren es sehr viele Kleinigkeiten, die uns den Sieg gekostet haben. Vor allem die vielen Offensivrebounds der Karlsruher haben uns weh getan“, war das Fazit von Steeples-Trainer Domenik Reinboth nach dem Spiel. Ehingen führte die Rebound Statistik mit 36:31 jedoch an. Ein Faktor der Niederlage waren sicherlich auch die 15 Ballverluste im Spiel. Karlsruhe war hier annähernd fehlerfrei mit gerade mal sechs in der kompletten Partie. Topscorer der Partie war Karlsruhes Maurice Pluskota mit 24 Zählern. Kevin Yebo auf Ehinger Seite stach heraus mit einem Double-Double, sprich zehn Punkten und zwölf Rebounds. Ehingen mit einem ausgeglichen Punktekonto, alle Akteure waren erfolgreich und gleich fünf Spieler punkteten zweistellig.

Ehingen: Bonifant (17), Leissner (15), Simmons (14), Hasbargen (10), Yebo (10P, 12R), Uhl (7), Strangmeyer (6), Otto (4), Monteroso (2).