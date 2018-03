Kleine Forscher erkunden die Natur bei Griesingen

Nach einer langen Zeit des Winters freuen sich nun alle auf den Frühling. Auch in der Natur tut sich nun so einiges. Die erkundeten am Wochenende der Waldpädagoge Alexander Rothenbacher und Familien mit ihren Kindern in Griesingen. Begleitet wurden sie auf dieser Erkundungstour außerdem von Angela Maxa, von der AOK. Die AOK bot den Lesern der „Schwäbischen Zeitung“, neben vielen weiteren Angeboten, eine Erkungdungstour durch den Wald im Frühing für die ganze Familie an.

Seit vier Jahren führt Alexander Rothenbacher nun bereits schon mit Unterstützung der AOK die Touren durch den Wald. Drei Stunden lang konnten die Kinder und ihre Eltern spielerisch die zahlreichen Facetten unseres heimischen Waldes kennenlernen. Und dabei konnten nicht nur die Kleinen, sondern auch die Großen noch so einiges dazulernen. Neben vielen weiteren Wissenswerten Informationen, lernten sie zum Beispiel, dass sich Tiere aller Größen nun auf ihren Nachwuchs vorbereiten und welche Pflanzen nun wieder in ihrer vollen Pracht aufblühen.

Die Teilnehmer wurden in drei gleichgroße Gruppen eingeteilt. Jede einzelne Gruppe erhielt von Waldpädagoge Rothenbacher eine „Forschertasche“ mit Karten, Büchern und vielen weiteren Sachen, die man beim erforschen des Waldes gut gebrauchen kann. Mit Hilfe der „Forschertasche“ lösten sie im Team verschiedene Aufgaben und lernten so den Wald ganz genau kennen und verstehen. „Als Waldpädagoge bin ich ja selbst jeden Tag im Wald. Aber selbst mich fasziniert er immer wieder aufs Neue!“ betont Alexander Rothenbacher. Großen Wert legte er darauf, dass die Kinder und Eltern ihre Sinne intensiv einsetzten. Auf diese Weise hörten, sahen, rochen, fühlten und schmeckten die Teilnehmer Dinge, die sie zuvor so nicht kannten.