Kleine Forscher entdecken große Krane

„Entdeck, was sich bewegt“ – das war das diesjährige Thema am Tag der kleinen Forscher. Jedes Jahr steht der Tag unter einem neuen Motto, das frühe Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik fördert. Die Firma Liebherr Werk Ehingen öffnete anlässlich des Aktionstages gemeinsam mit der IHK Ulm ihre Türen für die Kinder des Kindergartens Büchele in Ehingen.

Die Kinder konnten verschiedene Aspekte der Bewegung kennenlernen. An mehreren Stationen konnten sie folgenden Forscherfragen nachgehen: Wie bewegt sich ein Windrad? Wann bewegt es sich langsam, wann schnell? Wie bewegt sich ein Kran? Ein ganz besonderes Highlight für die Kinder war die Fahrt mit dem LTM – dem Liebherr-Teleskop-Mobilkran. Auch die Dimension eines riesigen Raupenkranes und die Entdeckung der „Kranausleger“ begeisterten die Kinder. Für Daniel Jauer, Leiter der gewerblichen Ausbildung bei Liebherr Ehingen, steht fest: „Um in Zukunft noch ausreichend Fachkräfte zu bekommen, müssen wir früh beginnen, die Kinder und Jugendlichen für Technik und die Firma Liebherr zu begeistern. Dies ist uns an dem Tag sicherlich gelungen.“