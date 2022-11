Klassenstufe 10 des Johann-Vanotti-Gymnasiums Ehingen auf der Berufsmesse in Stuttgart

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

MINT-Berufe (Mathematik-Informatik-Naturwissenschaft-Technik) erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit - auch bei den Schüler*innen des JVGs. Am 8. November besuchte die Klassenstufe 10, gemeinsam mit ihren Klassenlehrer*innen und engagierten Eltern, die Messe „Traumberuf“ in Stuttgart. Dort gaben über 90 Hochschulen und Firmen den Zehntklässler*innen Einblicke in die Vielfalt der MINT-Berufe. Die Schüler*innen nutzten diesen Tag, um sich bei den verschiedenen Firmen und Hochschulen über die beruflichen Möglichkeiten zu informieren und sich über ihren weiteren beruflichen Werdegang klar zu werden.