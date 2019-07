Klarer Sieg für Schelklingen-Hausen

Der Fußball-A-Ligist FV Schelklingen-Hausen hat ein Vorbereitungsspiel gegen den gleichklassigen SC Heroldstatt aus dem Bezirk Donau/Iller klar gewonnen. Eine Niederlage gab es für die neue Spielgemeinschaft Schwarz-Weiß Donau II, die den Kreisliga-A-Vergleich mit dem Riß-Vertreter SV Burgrieden verlor.

SC Heroldstatt – FV Schelklingen-Hausen 1:6 (0:2). Julian Leicht (6. Minute) und Luca Schleiblinger (18.) brachten den A-Ligisten aus dem Bezirk Donau früh mit 2:0 in Führung. Die weiteren Treffer fielen in der zweiten Halbzeit. David Höffner (53.) erzielte das 3:0 und nach dem einzigen Heroldstatter Tor (72.) sorgten Höffner (72.), Schleiblinger (77.) und Marko Mayer (90.) für den klaren Schelklinger Sieg.

SW Donau II – SV Burgrieden 0:2 (0:2). Die Gäste aus Burgrieden, in der vergangenen Saison als Kreisliga-A-Vizemeister in der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Riß gescheitert, gingen in Munderkingen der 27. Minute durch Tobias Enderle in Führung, Marcel Rohmer erhöhte zehn Minuten später auf 2:0. Der Gastgeber hielt mit, hatte Chancen, nutzte sie aber nicht.

Weiteres Ergebnis: FC Hüttisheim – SSV Ehingen-Süd 0:11.