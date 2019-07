Klarer Sieg für Schelklingen-Hausen

Die Fußballvereine aus der Region stehen noch am Beginn der Vorbereitung auf die neue Saison, doch etliche Teams bestritten bereits Testspiele.

TSG Münsingen – TSG Ehingen II 2:3 (1:1). - Tore: 0:1 Hussam Alabdallah (30.), 1:1 (43.), 2:1 (63.), 2:2 Niklas Braun (75.), 2:3 Benjamin Schick (85.). - Das Kreisliga-Team der TSG hat ihr erstes Vorbereitungsspiel nach dem Stadtpokalturnier gegen den A-Ligisten TSG Münsingen gewonnen. Fünf Treffer fielen in der Partie, in der das Team von Trainer Mohsen Younis in Führung ging, dann 1:2 zurücklag und durch zwei Treffer in der Schlussviertelstunde noch gewann. Die TSG II bestreitet am Wochenende weitere Spiele beim Blitzturnier des SV Langenenslingen. Dabei sind SV Bad Buchau und die SGM Scheer/Ennetach.

FV Schelklingen-Hausen – KSC Ehingen 5:1 (2:1). - Tore: 0:1 Marino Plese (13.), 1:1 Michael Heinrich (16.), 2:1, 3:1 Nico Heuschmid (22., 55.), 4:1 Michael Heinrich (65.), 5:1 Christian Glökler (80.). - Der A-Ligist geriet früh in Rückstand, drehte kurz darauf das Spiel und gewann am Ende deutlich.

SF Kirchen – SG Öpfingen 0:1 (0:1). - Tor: 0:1 Matthias Schüle (43.). - Der Bezirksliga-Aufsteiger setzte sich dank eines Tores kurz vor der Pause beim A-Ligisten durch.

SF Donaurieden – KSC Ehingen 1:1 (1:0). - Tore: 1:0 Felix Baur (8.), 1:1 Adel Arnautovic (88.). - Der A-Ligist lag bis kurz vor Schluss vorn, ehe dem B-Ligisten noch der Ausgleich gelang.

SC Lauterach – FC Schelklingen/Alb 2:1 (1:0). - Tore: 1:0 Michael Gutsch (44.), 2:0 Patrick Auberer (55.), 2:1 Dominic Blankenhorn (80.). - Der B-Kreisligist ging durch Tore kurz vor und nach der Pause 2:0 in Führung, der A-Ligist kam in der Schlussphase zum Anschlusstreffer.

Weitere Ergebnisse: SV Dürmentingen – SV Herbertshofen 8:0, SG Altheim – SV Ringschnait 0:3, SV Langenenslingen – Türkgücü Ehingen 3:1.