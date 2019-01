Klarer Sieg für die TSG Ehingen II

In der Basketball-Kreisliga Nord hat die TSG Ehingen II ihr erstes Spiel nach der mehrwöchigen Winterpause gewonnen. Mit 91:60 bezwang die TSG die TS Göppingen II. Die knappe Führung nach dem ersten Viertel (19:15) bauten die Ehinger vor der Pause auf 42:23 aus. Auch in der zweiten Halbzeit wuchs der Vorsprung kontinuierlich, Ehingen entschied das dritte (25:19) und vierte Viertel (24:18) für sich. Zweistellig punkteten für die TSG II Raphael Munding (26), David Rybinski (23), Alexander Ernst (12), Adrian Persdorf und Felix Pfeifer (beide 10). Im nächsten Spiel am Sonntag, 27. Januar, ist die zweite Mannschaft der TSG Ehingen beim Schlusslicht TSG Reutlingen III zu Gast (15 Uhr). Erstmals im neuen Jahr greift am Sonntag, 27. Januar, auch die Ehinger „Erste“ ins Geschehen ein, sie tritt in der Kreisliga bei der TS Göppingen II an (13 Uhr).