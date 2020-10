Klarer Auftaktsieg für TSG Ehingen

Die Handballerinnen der TSG Ehingen sind mit einem Auswärtserfolg in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Den Grundstein zum deutlichen 28:17 beim HC Vogt legte das Team des Trainerduos Heinz Binnig/Jürgen Prang in der Schlussphase der ersten Halbzeit.

Mit einem Siebenmeter erzielte Vogt den ersten Treffer, nach dem Ausgleich durch Hannah Prang legten die Gastgeberinnen erneut vor – das 2:1 nach knapp drei Minuten war aber die letzte Führung der Gastgeberinnen. Maria Prang in ihrem ersten Bezirksliga-Spiel für die TSG und Hannah Prang brachten Ehingen erstmals nach vorn – die beiden jungen Spielerinnen waren am Ende auch die erfolgreichsten Torschützen ihres Teams.

In der Folge war die Partie umkämpft, doch gelang es der TSG, die sich in der Vergangenheit oft schwer getan hatte in Vogt und nicht immer erfolgreich war, sich Tor um Tor abzusetzen. Mitte der ersten Halbzeit stand es 6:3, wenig später 9:5 und zur Halbzeit hatten die Ehingerinnen mit fünf Treffern in Folge einen 15:8-Vorsprung herausgeworfen. Die Führung hätte noch deutlicher ausfallen können, die TSG vergab in Halbzeit eins gleich drei Strafwürfe. Zwei weitere Fehlwürfe von der Siebenmeter-Linie kamen in der zweiten Halbzeit dazu, aber das fiel nicht ins Gewicht. Weil die TSG konzentriert blieb in der Abwehr und viele ihrer Chancen nutzte. Der Vorsprung wuchs auf 20:11 und 22:12 und an der deutlichen Führung änderte sich nichts mehr. Für Ehingen war es ein gelungener Auftakt.