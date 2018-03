Klare Sache für den Aufsteiger

Mühelos haben sich die Handballerinnen der TSG Ehingen zu Hause gegen den Tabellennachbarn SC Lehr II durchgesetzt. Bereits zur Pause führte der Aufsteiger mit 19:1, am Ende stand es 33:9 für die TSG, die sich damit auf den dritten Tabellenplatz der Bezirksklasse vorschob.

Wenn der Viertplatzierte den Dritten der Tabelle empfängt, der acht seiner bis dahin 13 Saisonspiele gewonnen hatte, erwartet man keine einseitige Partie – doch genau das war zu sehen in der Längenfeldhalle. Die Gäste aus Lehr, personell geschwächt mit einem Rumpfteam und nur einer Auswechselspielerin angetreten, hatten von Beginn an keine Chance gegen eine konzentrierte, spielfreudige und erfolgshungrige TSG. Nach zehn Minuten stand es bereits 7:0, während Lehr kaum einmal zum Torabschluss kam. Die Würfe der Gäste wurden geblockt oder der Ball ging verloren. Der erste Treffer gelang den Gäste in der 18. Minute – per Siebenmeter zum 10:1. Größer wurde die Ausbeute von Lehr in der ersten Halbzeit nicht mehr, während die TSG ihre Führung auf 19:1 ausbaute. Die SC-Torhüterin war nicht zu beneiden, immer wieder kamen die Ehingerinnen frei vor ihr zum Wurf.

In der zweiten Halbzeit startete die TSG mit drei weiteren Treffern in Folge zum 22:1, ehe Lehr ihr erstes Tor aus dem Spiel heraus erzielte. In der Folge ließ es die Heimmannschaft etwas ruhiger angehen, dennoch wuchs der Vorsprung auf 30:5. In den letzten fünf Minuten kam der SC Lehr zu vier Treffern und verkürzte so auf 33:9. Noch in der Hinrunde, damals mit zwölf Spielerinnen im Aufgebot, hatte Lehrs „Dritte“ gegen die TSG Ehingen die Oberhand behalten (23:21), diesmal aber war der SCL chancenlos und musste in der Bezirksklasse den dritten Rang für den siegreichen Gegner räumen.