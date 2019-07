Kirchens Ortsvorsteher geht in die zweite Amtszeit

Nachdem die ausscheidenden Ortschaftsräte bereits in der vergangenen Sitzung des Ortschaftsrats verabschiedet worden waren, stand bei der jüngsten Sitzung in Kirchen am Montag insbesondere die Wiederverpflichtung der verbliebenen Ortschaftsräte an, ebenso die Neuverpflichtung von vier neuen Räten. Ortsvorsteher Alfred Schrode wurde einstimmig für eine zweite Amtszeit gewählt.

Da der dienstälteste Ortschaftsrat Karl Josef Figel krankheitsbedingt an der Sitzung nicht teilnehmen konnte, übernahm der frühere Ortsvorsteher Wilibald Dreher die Wahlleitung. In geheimer schriftlicher Wahl wurde Alfred Schrode mit neun Stimmen einstimmig für eine zweite Amtszeit wiedergewählt. Auf Vorschlag von Alfred Schrode wurde Heike Krahl einstimmig zur ersten Stellvertreterin gewählt, Joachim Betz zum zweiten Stellvertreter. Sie werden somit dem Ehinger Gemeinderat zur Bestätigung vorgeschlagen. Ehe die Sitzung fortgesetzt wurde, gab Alfred Schrode die neue Sitzordnung bekannt.

Zuvor hatte Ortsvorsteher Schrode durch Vorlesen der Formel und per Handschlag Heike Krahl, Joachim Betz, Markus Reichart und Manfred Spähn wiederverpflichtet. Neu verpflichtet hat er Karin Braig, Christiane Nörpel, Joachim Bachhofer und Kevin Draxler. Am 21. September ab 9 Uhr wird für die neuen Ortschaftsräte eine Ortsbegehung stattfinden, wo sie Problempunkte in Kirchen kennenlernen können. Bereits am 16. September um 19 Uhr spricht der Ortschaftsrat über die „Agenda Kirchen 2019“, wozu die Bürger eingeladen werden, die Vorschläge eingereicht hatten. Eine Ortsbegehung mit den Behörden und der Stadt Ehingen wird aufgrund des bei Starkregen jeweils auftretenden Hochwassers ebenfalls notwendig. Ortsvorsteher Schrode wies ausdrücklich darauf hin, dass nicht der Biber für das am Bach auftretende Hochwasser verantwortlich sei, der Biberdamm werde täglich kontrolliert.

Einstimmig wurde die Haushaltsmittelanmeldung beschlossen. Insoweit wurden bisherige Positionen großteils übernommen. Insbesondere benötigt Kirchen Mittel zur Sanierung der Mehrzweckhalle.

Notwendig sind aus Sicherheitsgründen Verbesserungen bei der Eingangsrampe. Hier läuft der Wasserablauf seit der behindertengerechten Umgestaltung auf die Rampe, wodurch es im Winter zu Glatteisbildung kommt. Auch der Küchenbereich ist verbesserungswürdig. Ferner ist im Außenbereich an der Rampe zur Bühne ein fest installierter, abschließbarer elektrischer Anschlusskasten erforderlich. Die bisherige Handhabe bei Veranstaltungen mit der Führung von Leitungen durch geöffnete Fenster und Türen sei nicht mehr zeitgemäß und stelle ein Sicherheitsrisiko dar.