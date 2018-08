Kirchengemeinde feiert Mariä Himmelfahrt

In der Ehinger Liebfrauenkirche haben am Mittwoch mehr als 200 katholische Christen das Fest Mariä Himmelfahrt gefeiert. Am Ende des Gottesdienstes segnete der als Ferienvertreter eingesetzte indische Priester Jojoppa Polisetty die an der Kommunionbank abgelegten Kräuterbüschel.

Gefeiert wird am 15. August die leibliche Aufnahme Marias in den Himmel (lateinisch „Assumptio Beatae Mariae Virginis“‚ Aufnahme der seligen Jungfrau Maria oder auch lateinisch „Dormitio“‚ Entschlafung). In manchen Ländern ist der seit dem fünften Jahrhundert überlieferte Gedenktag gesetzlicher Feiertag. Andere Bezeichnungen sind Vollendung Marias oder Heimgang Marias. Am 1. November 1950 erklärte Papst Pius XII. die leibliche Aufnahme Marias in den Himmel als Dogma zur unbezweifelbaren Glaubenswahrheit.

Für die Kräuterweihe an Mariä Himmelfahrt werden Blumen aus dem Hausgarten, Heilkräuter, Getreideähren und Früchte zu einem Strauß gebunden, vor dem Altar abgelegt und am Ende des Gottesdienstes vom Priester mit einem Segensgebet ihrer Bestimmung als heilkräftige Pflanzen geweiht. Die gesegneten Kräuterbuschen werden im sogenannten Herrgottswinkel hinter das dort befestigte Kruzifix gesteckt.

Bereits aus vorchristlicher Zeit ist der Brauch der Kräuterweihe bekannt. Um 745 nach Christus wurde er verboten und anschließend christianisiert, indem man die Wirkung der Kräuter auf Gott sowie insbesondere auf Marias Fürsprache zurückführte. Kräuterbuschen waren heidnische Lebensruten, deren Berührung die fruchtbarkeitsspendende und heilende Kraft der Vegetation auf die Menschen übertragen sollte. In Marias himmlischer Gemeinschaft mit Gott sei ihr ganzer Lebensweg aufgehoben, deutete Priester Jojoppa den Sinn des Festes. An der Orgel begleitete Lucia Mohr aus Dintenhofen die Gesänge. Mit strahlendem Trompetenschall erhöhte Harald Häger die Wirkung des Orgelspiels und einer der von seiner Tochter Angelika auf der Harfe gespielten Vorträge.