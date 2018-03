Kirchener Musiker sind voller Vorfreude auf das Kreismusikfest

In nicht einmal mehr 100 Tagen ist es soweit und das Kreismusikfest findet vom 8. bis 11. Juni in Kirchen statt. Deshalb laufen auch bereits die Werbemaßnahmen auf Hochtouren. So hat sich ein Team für eine weitere Werbemaßnahme für das Kreismusikfest getroffen. Dabei wurden Werbezäune in Obermarchtal beim Küchenzentrum, in Weisel bei der Familie Seitz und in Altsteußlingen in der Ortsmitte vor dem Gasthaus Hirsch aufgestellt. So werden alle vorbeikommenden Autofahrer über das Kreismusikfest informiert. Den Auftakt im Jubiläumsjahr macht das Konzert am kommenden Samstag in der Turn- und Mehrzweckhalle um 20 Uhr in Kirchen. Tickets für das Kreismusikfest in Kirchen gibt es im Vorverkauf bei Autohaus Braun & Maurer in Ehingen, Raiffeisenbank in Kirchen, Sparkasse Munderkingen oder im Internet unter der Adresse www.kreismusikfest-2018.de.