Kirchener Kinder feiern ihre Fasnet

Seit 2000 findet jedes Jahr am Fasnetsfreitag in der Kirchener Turn- und Festhalle eine Kinderfasnet statt. Auch dieses Mal hatten die teilnehmenden Kinder und viele Erwachsene wieder ihre Freude am bunten Treiben.

Helga Aierstock und Judith Betz führten durch das Programm und sorgten für einen zügigen Ablauf der Show. In vier Nummern traten Kinder auf der Bühne auf. Einmal beherrschten die Bürgeleshexa die Szene. Grashüpfer „de Erfahrene“ und Grashüpfer „de Jonge“ wiederholten ihre Choreographien vom Ball der Vereine am vergangenen Samstag.

Mit kleinen grauen Mäusen belebte die Mutter-Kind-Gruppe zuerst die Szene. Zu einem lustigen Mäuselied hatte Iris Haberbosch die von einigen Müttern und größeren Mädchen unterstützten Kleinen zu einer höchst lebendigen Bewegungsabfolge animiert. Als Lemuren mit Kulleraugen stellte die Flöhegruppe 1 niedliche Tiere aus Madagaskar dar. Mit einer großen Pose beendete die Flöhegruppe 2 ihren Zwergentanz. Bonbons warfen die Bürgeleshexa in die Runde und bäumten sich zur Pyramide auf. Das taten am Ende auch die elf Mädels und zwei Jungs der Flöhegruppe 3. Nach den Tänzen der großen Grashüpfer gab es ein großes Finale aller Beteiligten.