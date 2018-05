Kirchener informieren sich übers schnelle Internet

Das Interesse der Kirchener am Infotag zu den Internet-Verträgen der NetCom BW ist groß gewesen: Einige Anwohner sind am Mittwoch ins Rathaus gekommen, um sich beraten zu lassen – der Saal war am Nachmittag gefüllt – die Schlange reichte bis zur Eingangstreppe. Kirchen ist der erste Ehinger Teilort im ländlichen Gebiet, in dem das Breitbandnetz der NetCom BW in Betrieb gegangen ist. Seit Ende 2017 ist die technische Voraussetzung für schnelles Internet geschaffen. Jetzt geht es für die Anwohner um den Vertragswechsel und die Konditionen und damit letztendlich um die Nutzung des schnellen Internets.

Vier Mitarbeiter der NetCom BW haben die Kirchener am Mittwoch beraten – es ging um Preise, darum, ob die Voraussetzungen im jeweiligen Haus gegeben sind, aber auch um spezielle Fragen, wie Tarife bei Auslandsgesprächen. Einige hatten schon ihren Vertrag mitgebracht. „Die Kündigung bei der Telekom übernehmen wir“, versprachen die NetCom-BW-Mitarbeiter.

Drei verschiedene Angebote gibt es für die Kirchener, um vom schnelleren Internet profitieren zu können, erklärte Florian Weiler vom Vertrieb: einen Zugang mit einer Geschwindigkeit von 16 Mbit, einen mit 30 Mbit und einen mit 50 Mbit pro Sekunde – ein Telefonanschluss ist jeweils mit dabei. „In den ersten sechs Monaten kosten alle Tarife 29,90 Euro“, erklärte Weiler. „In den verbleibenden 18 Monaten 39,90 Euro.“ Nach 24 Monaten liegen die beiden schnelleren Pakete dann bei 44,90 beziehungsweise 49,90 Euro.

Unterschiede zwischen Häusern

Erst einmal muss allerdings die Verfügbarkeit der jeweiligen Geschwindigkeit für das eigene Wohnhaus überprüft werden. In Kirchen wurde das Glasfaserkabel zu den Kabelverzweigern geführt. Wer über das bestehende Kupferkabel der Telekom angeschlossen ist, kann nun Kunde bei der NetCom BW werden. Doch komme es darauf an, wie weit weg man von dem jeweiligen Kabelverzweiger wohne, erklärte Weiler. „Möglicherweise ist auch nur ein 16 000er-Anschluss möglich.“ Ein Kabelverzweiger im Ort wird sogar derzeit noch angeschlossen, erklärt Anita Wolf vom Vertrieb der NetCom BW. „Deshalb müssen ein paar Häuser noch warten.“

Bis man nach dem Abschluss eines Neuvertrags das schnelle Internet nutzen kann, dauere es circa zwei Wochen, erklärten die Mitarbeiter. „Ich muss sogar bis September warten“, sagte ein Wartender in der Schlange. Denn erst dann laufe sein Vertrag bei der Telekom aus. Er surfe derzeit über den Mobilfunkstandard LTE im Internet, erzählt er. Denn die DSL-Geschwindigkeit sei bisher viel zu langsam. „Es lohnt sich zu wechseln“, ist sich der Kirchener deshalb sicher. Noch würden die Filme, die er übers Internet abrufe, hängen bleiben.

Die Verfügbarkeit der Internet-Tarife im eigenen Haus lässt sich online prüfen unter

www.netcom-bw.de