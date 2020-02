Kirchener feiern gemütlich Hausfasnet mit Freunden

Vor drei Wochen zum 20. Geburtstag der Kirchener Narrenzunft Bürgeleshexen hat es ein Riesenaufgebot von befreundeten Narren zum Jubiläumsumzug gegeben. Dieses Mal zum traditionellen Rosenmontagsumzug war man in „Kilichheim“ mit guten Freunden eher unter sich und feierte aber ebenso ausgelassen. Zahlreiche Gäste aus Politik und Verwaltung waren gekommen wie die Bundestagsabgeordneten Ronja Kemmer und Hilde Mattheis, der Landtagsabgeordnete Manuel Hagel, Oberbürgermeister Alexander Baumann und Bürgermeister Sebastian Wolf.

Narrensamen führt heimische Zunft an

Gekommen waren auch die Freunde von der Ehinger Narrenzunft Spritzenmuck, angeführt von den Bütteln, die dem Kindergarten St. Martinus den Weg bahnten. Wunderschöne schillernde Paradiesvögel waren von dort ausgeflogen. Musikkapelle und Bürgeleshexen hatten sich zu flotter Fasnetsmusik zusammengetan. Eine große Schar von 50 bis 60 kleiner Bürgeleshexen führte die heimische Zunft an, auch die großen Hexen genossen die Hausfasnet, nachdem sie bei ihrem Jubiläum nur in kleiner Anzahl mitgesprungen waren, sie mussten schaffen. Weil es ein so schöner, beinah warmer Tag war, waren die Eisverkäuferinnen der Gymnastikfrauen „Grashüpfer“ mit ihrem Eiswagen dicht umlagert. Immer wieder bei den Kirchener Gruppen sah man Schilder, um gegen die drohende Schließung der Raiba im Ort zu protestieren.

Die Narrenzunft Spritzenmuck war mit großem Aufgebot nach „Kilichheim“ gekommen, Muckenspritzer, Kügele, Hexen, Dämonen, alle machten sie wie jedes Jahr einen Besuch beim Nachbarn. Die Kilichheimer Glory Singers versprachen ein abendliches Konzert am Brunnen, im Umzug schonten sie ihre Stimmen und spulten ein Band ab.

Auch Gäste begeistern

Ein Riesenaufgebot hatten die Feuerhexen aus Bad Buchau mitgebracht, sogar ihre Schalmeien waren gekommen, mit einem Hexenlift und einem Hexenkarussell sorgten sie für Aufsehen. Die Clique 8211 war sehr abenteuerlich mit einem steinzeitlichen Gefährt unterwegs. Die sieben Schwaben aus Lauterach hatten ihren Speer mitgebracht, an dem einer bis an die Spitze hochkletterte, um dann anschließend in einer wilden Jagd durch die Straßen zu rasen. Der Musikverein Dächingen unterhielt mit Stimmungsmusik. Die Jugendfeuerwehr forderte „Monday for Future“. Die neue Kirchener Zunft, die Ratschuah Rätsche, setzten mit den Saubach Gugga den Schlusspunkt.