Kirchener Bibelherbst widmet sich den Propheten

Im Bischof-Sproll-Gemeindehaus, Brunnenstraße 34 in Ehingen-Kirchen, wird am Dienstag, 15. November, um 20 Uhr der Kirchener Bibelherbst beendet. Er widmet sich bei seiner 13. Auflage ausgewählten Propheten. Zum Abschluss spricht Dekanatsreferent Wolfgang Steffel über Johannes den Täufer als Rufer in der Wüste.

Er ist eine Gestalt, die voller Hingabe ihren Auftrag erfüllt, mit so viel Leidenschaft, dass manche ihn für den Retter halten. Er aber tritt zurück, um Jesus voll zur Geltung zu bringen. So werden die Besucher in Gedanken, Gedichten und Liedern eingeladen, wie Johannes kleiner zu werden, um Jesus im eignen Leben wachsen zu lassen. Auch die adventliche Dimension des Täufers wird herausgeschält. Veranstalter sind die örtliche Kirchengemeinde St. Martinus zusammen mit dem Dekanat Ehingen-Ulm. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.