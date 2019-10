Kirchener Bibelherbst beschäftigt sich mit Buch Hiob

Der zwölfte Kirchener Bibelherbst beschäftigt sich mit dem Buch Hiob. Warum gibt es Leid? Diese Frage hat bereits die Verfasser der Bibel vor 2500 Jahren beschäftigt. Die intensivste Auseinandersetzung zum Thema ist das alttestamentliche Buch Hiob. An den Abenden werden die dortigen Antwortversuche entfaltet – vielleicht mit Antworten auf eigene Leiderfahrungen.

Zum Auftakt am Dienstag, 22. Oktober, 20 Uhr, spricht Pastoralreferentin Ulrike Krezdorn im Gemeindehaus Johannes Baptista Sproll in Ehingen-Kirchen (Brunnenstraße 34) über die Leidenspädagogik Gottes: „Wenn guten Menschen Böses widerfährt.“ Ehingens Stadtpfarrer Harald Gehrig folgt am 29. Oktober mit dem Vortrag „Über die Geduld im Leiden“.

Wie Gott im Schönen und im Elend Begegnung feiert, erörtert zum Abschluss Dekanatsreferent Wolfgang Steffel nach einem Wort des Jesuiten Alfred Delp, der von den Nazis wegen seines Glaubens hingerichtet wurde, am 5. November.

Das bekannteste Wort Hiobs lautet: „Nackt kam ich hervor aus dem Schoß meiner Mutter; nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen; gelobt sei der Name des Herrn.“ Dies ist Einwilligung und Hingabe in den Willen Gottes, das ist Lobpreis des Wirkens Gottes in Freud und Leid. Eine solche Haltung kann heutige Menschen provozieren, weil Leiden und Tod systematisch verdrängt werden, obwohl sie ein Teil des Lebens sind. Auch vielen Gläubigen ist die Haltung der Einwilligung ins Schwere fremd, weil sie das Wirken Gottes oft nur der Sonnenseite des Lebens zuordnen.

Nach einer konzeptionellen Beratung durch Wolfgang Steffel entstand 2008 der „Kirchener Bibelherbst“, der von der Kirchengemeinde St. Martinus zusammen mit dem katholischen Dekanat Ehingen-Ulm getragen wird. „Die Philosophie des Bibelherbstes ist es, dass Menschen im beginnenden Herbst eher als im Sommer oder in der vorweihnachtlichen Hektik Zeit finden, die Bibel in die Hand zu nehmen“, verdeutlicht Wolfgang Steffel Ansatz und Idee der Begegnungen, die seit Jahren Interessierte aus einer weiten Umgebung anziehen. „Das hat sich bewährt.“

Seit Beginn sind die stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeindrates Maria Betz und Diözesanrat Ferdinand Hirninger die treibenden Kräfte und kontinuierlichen Organisatoren. Die pastoralen Mitarbeiter der Seelsorgeeinheit Ehingen-Stadt übernehmen viele der Vorträge. „So ist ein echtes Gemeinschaftsprojekt von der örtlichen Gemeinde über die Seelsorgeeinheit bis weit ins große Dekanat hinein entstanden“, freut sich Wolfgang Steffel, der seit Beginn der Reihe selbst jeweils einen Vortrag pro Jahr beigesteuert hat.