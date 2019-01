Kirchenchor Kirchen sucht neue Sänger

Der Kirchenchor Kirchen hat nach der zweiten Chorprobe zum Beginn des neuen Jahres auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Die Chorleiterin bedankte sich bei den Sängern des reinen Männerchors für die Bereitschaft, im Chor mitzuwirken, vor allem für den guten, regelmäßigen Probenbesuch und die Verlässlichkeit, auch rechtzeitig bei den Auftritten zu erscheinen. Die Chorleiterin betonte „nur durch regelmäßiges und intensives Proben kann ein klangvoller harmonischer Gesang zu Gehör gebracht werden“. Zur Verstärkung werden neue Sänger gesucht.

Der Männerchor traf sich 2018 zu 43 Chorproben und 18 Auftritten. Ein ereignisreiches Jahr ging zu Ende. Mit 86 Prozent Probendurchschnitt stieg der Probenbesuch um zwei Prozent an gegenüber dem Vorjahr mit 84 Prozent. Von dem vierstimmigen Chor hatte mit 94 Prozent der erste Bass den besten Probenbesuch.

Zu den üblichen Terminen im Kirchenjahr, wie Sebastiansfest, Ostern, Pfingsten, Allerheiligen, Kirchenpatrozinium, Weihnachten sowie den Prozessionen (Himmelfahrt und Fronleichnam), die vom Chor umrahmt wurden, war die Altarweihe – nach Neugestaltung des Altarraumes – in der St. Martinuskirche in Kirchen am 14. Oktober ein besonderer Auftritt. Kirchenchor und Martinussänger gestalteten mit abwechslungsreichen liturgischen Gesängen, Psalmen und Liedern die Eucharistiefeier mit Altarweihe. Es sei ein bewegender Gottesdienst gewesen, der insgesamt zwei Stunden dauerte, jedoch kurzweilig erschien, durch die vielseitigen Liturgieteile, heißt es im Bericht. Diese Feier war ein kirchliches Erlebnis, das in einer Gemeinde nur selten vorkommt.

Hervorzuheben war an Ostern noch die lateinische Messe zum „Erzengel Michael von Emil Hug“ und die Maiandacht in Aufhofen/Schemmerhofen mitdrem früheren Vikar Kilian Krug, jetzt Pfarrer von Schemmerhofen, mit anschließender Unterhaltung durch weltliche Lieder nebenan im Gemeindehaus bei Kaffee und Kuchen.

Zum ersten Mal umrahmte der Kirchenchor zusammen mit der Musikkapelle bei der Sternprozession zwischen Kirchen und Deppenhausen an Schirmers Kreuz den Bittgottesdienst. Der Grund dafür war beim anstehenden Kreismusikfest, um Schutz und gutes Gelingen zu bitten.

Der Kirchenchor zählt 19 Sänger. Alle 43 Chorproben hat Anton Kley besucht, Alfred Merkle, Werner Rechtsteiner und Karl Traub fehlten nur einmal, Franz Burger, Paul Fiesel und Hermann Traub blieben nur zweimal den Proben fern und dreimal fehlte Karl Dolpp. Für guten Probenbesuch erhielten die Sänger ein kleines Präsent.

Das Weltliche kam auch nicht zu kurz. So sangen die Sänger zwei Chormitgliedern Franz Burger zum 70. Geburtstag im Juli und Alfred Merkle zum 80. Geburtstag im Dezember ein Ständchen mit stimmungsvollen Liedern.

Am Seniorennachmittag Anfang Januar unterhielt der Chor die Senioren mit weltlich, lustigen Liedern und sorgte für tolle Stimmung und Unterhaltung. Beim Umzug beim Kreismusikfest im Juni nahm der Chor ebenfalls teil. Die Sänger begleiteten den Festwagen mit der Kirche St. Martinus in weißem Hemd, schwarzer Hose und Zylinder. Das sah sehr vornehm aus und fand viel Gefallen bei den Gästen, so die Dirigentin. Nach Wunsch mehrerer Sänger wird in diesem Jahr an Karfreitag wieder die ältere Leidensgeschichte vorgetragen. „Zum Karfreitag gehört einfach die gesungene Leidensgeschichte“, sagten mehrere Sänger. Die Maiandacht wird auf den 26. Mai festgesetzt, nach Möglichkeit auf dem Bussen, muss aber erst noch geklärt werden. Martinussänger und Kirchenchor gestalteten immer Anfang Oktober zusammen einen Gottesdienst. Es wurde darüber gesprochen, ob stattdessen nicht das Kirchenpatrozinium zusammen gestaltet werden soll. Darüber gehen die Meinungen aber noch auseinander. Vorweg muss mit dem Pfarramt und der Kirchengemeinde erst geklärt werden, ob der Gottesdienst um 10.30 Uhr stattfinden kann, da vor dem Gottesdienst eine Probe mit den Martinussängern benötigt würde; bei einem Gottesdienst um 9 Uhr wäre eine solche Probe nicht möglich.