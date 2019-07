Kirchenchor genießt das Allgäu und den Bodensee

Der Kirchenchor St. Michael hat am vergangenen Sonntag seinen Jahresausflug unternommen. Mit dem Bus fuhren 35 Reiseteilnehmer nach Wangen im Allgäu.

Der Luftkurort Wangen mit seiner 1200-jährigen Geschichte ist ein beliebter Wohn- und Urlaubsort inmitten einer der schönsten und erlebnisreichsten Kulturlandschaften in Deutschland. Bei einer Stadtführung in zwei Gruppen wurde die denkmalgeschützte historische Altstadt erkundet.

Die verwinkelten Gassen, idyllischen Gärten und belebten Plätze ließen die Ausflügler immer wieder Neues entdecken, besonders auch die vielen schönen und originellen Brunnen im Stadtkern. Nach der Mittagseinkehr ging die Busreise weiter Richtung Bodensee in die Stadt Friedrichshafen. Dort wurde bei herrlichem Sommerwetter eine Bodenseeschifffahrt nach Meersburg unternommen. Während dieser Fahrt konnten die Chormitglieder und deren Angehörige die Weitsicht Richtung Österreicher- und Schweizer Berge und auch die Nahsicht auf die Weinberge von Hagnau und Meersburg genießen.

Nach einem kurzen Spaziergang durch die Meersburger Altstadt ging es per Bus weiter zur Wallfahrtskirche Birnau. Während der Fahrt dorthin erklärte der Ausflugsreiseleiter und Chorsänger Karl Müller verschiedenes zur Geschichte und Bauweise der Basilika Birnau. An diesem Wallfahrtsort und Barockjuwel am Bodensee sang der Chor ein paar Lieder. Nach einem kleinen Fußmarsch erreichten die Ausflügler den Birnauer Oberhof. Hier wurde eine Abendeinkehr mit Weinprobe gemacht, bevor es wieder auf die Heimfahrt ging.