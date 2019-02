Kirchenchor ehrt langjährige Mitglieder

Die Hauptversammlung des Katholischen Kirchenchors St. Peter&Paul hat im Pfarrhaus Nasgenstadt am Dienstag stattgefunden. Vorsitzende Rosemarie Maucher begrüßte Pfarrer Jean de Dieu, Dirigentin Franziska Günther und die Sängerinnen und Sänger. In einem kurzen Rückblick ging sie auf die verschiedenen Termine 2018 ein. So konnte Sie von einem Ausflug, Auftritt beim Advent im Dorf, Sommerfest, Cäcilienfeier und diversen Auftritten in der Kirche berichten.

Auch Schriftführerin Heike Heinrich konnte über einen durchschnittlichen Chorbesuch bei 37 Singstunden berichten, in denen altes Liedgut aufgefrischt und neues erlernt wurde. Einen besonderen Dank sprach sie Rosemarie Maucher für die gute Organisation der Cäcilienfeier aus.

Im Kassenbericht konnte Kassier Heike Heinrich über einen leichten Zugang berichten. Besonders erwähnte sie, dass das Sommerfest ein sehr guter Erfolg war. Die Entlastung wurde von Beate Pflug vorgeschlagen und einstimmig erteilt. Franziska Günther sprach den Sängerinnen und Sängern ihren Dank für ihr Engagement aus. In diesem Jahr rundet sich die Chorleitung auf 50 Jahre. Mit den Worten: „Wir sind noch in der Lage, vierstimmige Lieder zu singen, was viele Chöre nicht mehr können und ich hoffe, dass das noch lange so bleibt“, schloss sie ihre Anmerkungen.

Pfarrer Jean de Dieu nahm dann die Ehrung der Sängerinnen und Sänger vor, welche nie oder nur ein bis drei Mal gefehlt hatte. Dazu gehören: Franziska Günther, Helga Traub, Ruth Sinn, Ursula Ströbele, Rosemarie Maucher, Beate Pflug, Jean de Dieu, Monika Kinzelmann, Karl Christ, Christine Hofbauer und Maria Haidn.

Er dankte allen für ihr Singen und die Unterstützung der Liturgie, singen zum Lobe Gottes und zum Heil des Menschen.

In einer kurzen Vorschau wurde der Termin für den Ausflug auf den 22. oder 23. Juni festgelegt und am 19. Mai findet die Erstkommunion statt.

Am Ende dankte Rosemarie Maucher allen für ihre Unterstützung und wünschte noch einen gemütlichen Abend.