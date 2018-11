Kirchen will zu Hause nachlegen

Das SZ-Topspiel in der Fußball-Kreisliga A1 am Sonntag, 2. Dezember, führt auf dem Semmelbühl den Tabellenfünften und den Tabellendritten zusammen. Die Gastgeber wollen beweisen, dass sie auch zu Hause gewinnen können. Die Partie Daugendorf/Zwiefalten gegen Griesingen ist bereits am Freitag, 30. November, alle anderen Begegnungen des 17. Spieltages beginnen am Sonntag um 14.30 Uhr.

SZ Topspiel: SF Kirchen – FV Schelklingen-Hausen (Vorrunde: 0:1). - Die Gastgeber haben in zwei Auswärtsspielen mit Siegen Selbstvertrauen getankt. Nun wollen sie am Sonntag ihren dritten Sieg in Folge einfahren. Dieses Vorhaben wird jedoch nicht leicht zu verwirklichen sein, denn die Gäste vom FV Schelklingen-Hausen wollen ihre gute Position halten. Durch Siege in Oberdischingen und Dürmentingen haben die SF Kirchen einen großen Schritt nach oben in der Tabelle gemacht. Die Gastgeber müssen jedoch wohl feststellen, dass der Ex-Bezirksligist um einiges spielstärker ist als zuletzt der SV Dürmentingen.

Gästetrainer Jens Kannemann hat nach dem Spiel gegen den SV Betzenweiler seiner Mannschaft ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. Der FV Schelklingen-Hausen hat zuletzt ebenfalls zweimal gewonnen. Im Gegensatz zu den SF Kirchen gewannen die Schelklinger jedoch zu Hause. Auswärts ist der FV immer wieder anfällig. Das Team von Jens Kannemann liegt im Kampf um den Relegationsplatz sehr gut im Rennen und will diese Position nicht leichtfertig aufs Spiel setzen.

SGM Daugendorf/Zwiefalten – SG Griesingen (Vorrunde: 3:3). - Der Aufsteiger hat gegenüber den ersten Spielen bei Rundenbeginn nachgelassen und ist inzwischen nur einen Punkt besser als ein Abstiegsplatz. Doch auch die SG Griesingen hat seit 4. November kein Spiel mehr gewonnen und will den derzeitigen siebten Tabellenplatz vor der Winterpause noch verbessern. Es könnte erneut ein Unentschieden geben. Ausgetragen wird die wegen des Zwiefaltener Weihnachtsmarkts auf Freitag vorverlegte Partie auf dem Trainingsplatz des SV Daugendorf in Bechingen, weil dort es dort ein besseres Flutlicht gibt. Nicht mehr Trainer der SGM ist Hans-Peter Hertenberger, die Zusammenarbeit wurde beendet. Wie der Verein weiter mitteilte, übernimmt in der Winterpause Marco Engesser den Tabellenzwölften.

SGM Ertingen/Binzwangen – SV Ringingen (Vorrunde: 0:1). - Das Team von Thorsten Seeger liegt aussichtsreich auf Platz zwei und will diese Platzierung auch in die Winterpause retten. Der SV Ringingen zeigte sich gegen Schelklingen/Alb in guter Form und rechnet sich auch in Ertingen etwas aus.

FC Schelklingen/Alb – SF Donaurieden (Vorrunde: 3:2). - In der Vorrunde hatte der Aufsteiger nach zeitweiliger Führung das Heimspiel gegen den FC Schelklingen/Alb knapp verloren. Nach zwei Heimniederlagen in Folge wollen die SF Donaurieden wieder punkten. Doch auf der Alb ist die Luft rau und schon eine Punkteteilung wäre für die Gäste ein Erfolg.

SG Öpfingen – SV Oberdischingen (Vorrunde: 3:3). - Der SV Oberdischingen hat bisher als einzige Mannschaft dem Tabellenführer ein Bein gestellt und 3:3 am zweiten Spieltag gegen Öpfingen gespielt. Es war eine starke Leistung der Mannschaft von Markus Schmid und der Oberdischinger Ausgleich fiel unmittelbar vor dem Schlusspfiff. Dieses Remis hat die SG Öpfingen in ihrem Lauf jedoch nicht aufgehalten und der Tabellenführer wird sich für diesen überraschenden Punktverlust in der Vorrunde am Sonntag sicher revanchieren wollen.

TSV Rißtissen – SV Dürmentingen (Vorrunde: 3:3). - Innerhalb einer Woche hat der TSV Rißtissen zum zweiten Mal die Chance, sich von der Abstiegszone zu distanzieren. Das 1:1 in Oberdischingen wurde nur teils genutzt. Nun soll durch einen Sieg gegen den SV Dürmentingen der Anschluss an das Mittelfeld hergestellt werden.

TSV Türkgücü Ehingen – VfL Munderkingen (Vorrunde: 0:1). - Die Gastgeber würden im Falle eines Sieges in der Tabelle mit dem VfL Munderkingen gleichziehen. Allerdings wollen die Donaustädter vor der Winterpause noch ihr Punktekonto verbessern.

Spielfrei ist der SV Betzenweiler.